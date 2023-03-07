Диджитализация и открытость местной власти: в Одессе разрабатывают новый Устав города

Март, 07 в 15:17

В этом году Одесса может получить новый Устав города, который будет соответствовать европейским стандартам и отражать уже имеющиеся новации, в частности, в сфере диджитализации.

Текущий устав не менялся более 10 лет, и совершенно очевидно, что Конституция города нуждается в изменениях.

Разработка проекта началась год назад, уже после полномасштабного вторжения России в Украину. Рабочая группа работала над обновлением документа и, по нашим данным, уже вышла на финишную прямую.

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Теперь слово за экспертами, которые оценят новый устав и вынесут свой вердикт. Далее будут общественные обсуждения, внесение возможных правок, и финальный этап – голосование на сессии Одесского городского совета.

По словам авторов документа, среди ключевых ноу-хау нового устава – цифровизация многих процессов прежде всего в контексте открытости местных властей и привлечения одесситов к обсуждению многих важных вопросов.

Например, в прошлом году одесские власти инициировали опрос по памятнику Екатерине II. Электронный сервис автоматически осуществлял подсчет голосов по каждому из вынесенных на обсуждение вариантов, учитывая исключительно верифицированные профили.

— Мы предлагаем людям общаться с властью через цифровые носители. Мы отработали все процедуры – консультации с общественностью, общественные слушания и так далее, именно через электронные ресурсы. И что самое интересное – это не просто упрощение с точки зрения организации проведения мероприятий. Это, как по мне, более правдивый подход, потому что четко идентифицируется человек через цифровую подпись, Bank ID или Дію, – рассказал в комментарии Odessa.Online один из соавторов документа, председатель рабочей группы, заместитель городского головы Одессы Олег Брындак.

По его словам, такие тенденции соответствуют европейским, и в целом мировым трендам.

Другой соавтор новой редакции Устава — депутат Одесского городского совета от партии Слуга народа Алексей Асауленко также поддержал идею диджитализации.

— Я настаивал на цифровизации. Большинство механизмов, которые использовались много лет, уже изжили себя. Например, так называемые коллективные обращения в бумажном виде – это архаизм, от которого необходимо избавляться, — говорить Алексей Асауленко.

Асауленко добавил, что часто многие подписанты не понимали или совсем не знали, под чем подписывались. Отсюда — широкое поле для политических манипуляций. Тогда как в онлайн-режиме каждая подпись персонифицируется, соответственно, возможность фальсификации резко снижается.

— Кто-то говорит о том, что у людей старшего поколения могут возникнуть сложности с цифровыми носителями. Но взгляните, сколько пенсионеров пользуется такими приложениями как Дія или HELSI. Они просты в использовании и адаптированы, в том числе для пожилых людей. Поэтому диджитализация в таком случае – это правдивость, честность и экономия времени, – сказал Асауленко в комментарии Odessa.Online.

По предварительным оценкам, проект нового Устава города может оказаться в сессионном зале Одесского горсовета примерно через 6-7 месяцев.

Фото: Odessa.Online