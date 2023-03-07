На Херсонщине оккупанты заставляют детей после занятий изучать Конституцию и законы РФ — Генштаб

Март, 07 в 18:34

В Стрелковом Генического района Херсонской области в местных учреждениях начального образования учителя и воспитатели, которые работают на оккупационные власти, заставляют учеников и родителей оставаться после занятий, изучать Конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также враждебную историю и литературу.

По данным Генерального штаба ВСУ, во время перерывов детей заставляют учить и петь российский гимн.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях российская армия обороняется.

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Однако обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Таврическое, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области, Никополь – Днепропетровской, а также Шляховое, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Белозерка и Станислав Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один российский зенитный ракетный комплекс ПВО Бук-М1-2 и три района сосредоточения живой силы врага.