Март, 07 в 20:31

Россияне похитили из Мариуполя 12-летнего Сашу и разлучили с мамой в одном из фильтрационных лагерей.

Об этом рассказал сам Саша, признание которого обнародовала ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram.

— Этого парня зовут, как и моего сына, Саша. Ему 12 лет. Саша попросил не закрывать его лицо во время рассказа, потому что надеется, что если вдруг его мать потеряла память во время избиений оккупантами, то, увидев его, сможет все вспомнить и как-то вырваться к нему, — написала телеведущая.

В видео ребенок говорит, что находился в Мариуполе, когда город окружили российские военные. Из-за отсутствия газа, воды и света приходилось готовить на улице, на мангале. В это время россияне обстреляли место, где гражданское население готовило пищу, и 12-летний Саша получил ранение в районе глаза.

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После этого мать парня — Снежана — вместе с сыном отправилась на поиски медиков, которые могли бы оказать Саше медицинскую помощь. Одними из таких были медики на заводе Ильича, где мать с сыном решили и остановиться. Впоследствии, когда город был окружен, для сохранения жизней украинские военные вместе с гражданскими вышли из завода. Сашу и Снежану отправили в фильтрационный лагерь в селе Безымянное.

В лагере мать и сына разлучили, а 12-летнему парню сказали, что его мама отказалась от него.

— Россияне говорили, что я маме не нужен, что отдадут в приемную семью в России. Представьте, они даже не дали мне попрощаться с мамой, — рассказывает мальчик.

Впоследствии Саша смог найти телефон, чтобы позвонить бабушке, которая находилась на подконтрольной Киеву территории Украины. И хотя благодаря усилиям бабушки парня удалось спасти, его мама Снежана все еще находится в плену российских оккупантов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Телеведущая Маша Ефросинина напомнила, что на сегодня, по данным Офиса генпрокурора, официально известно о вывозе за пределы Украины 16 221 ребенка, а вернуть удалось лишь 307 детей.

— Именно 307 историй, которые рассказали дети после возвращения, позволяют четко определить, что у россиян есть пять сценариев вывоза детей, — пишет Ефросинина.

Ранее уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук назвала пять сценариев, по которым россияне похищают украинских детей и разлучают с родителями.

Фото: Скриншот из видео / mashaefrosinina