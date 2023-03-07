Тайра стала лауреатом премии IWOC от Госдепа США

Март, 07 в 10:23

Украинского медика и волонтера Юлию Паевскую (Тайра), освобожденную из российского плена, и еще 10 женщин со всего мира Государственный департамент США отметил международной премией International Women of Courage (IWOC).

Ежегодная церемония награждения 11 выдающихся женщин со всего мира состоится в среду, 8 марта, в Белом доме. Ее проведут госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.

— Юлия “Тайра” Паевская продемонстрировала чрезвычайное моральное и физическое мужество, защищая Украину от беспощадной российской агрессии. Она оказывала медицинскую помощь участникам Революции Достоинства в 2013 году, а как руководитель волонтерского подразделения парамедиков Ангелы Тайры проводила тактическую медицинскую подготовку на линии фронта на Донбассе с 2014-го по 2018 год, — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Также упоминается о том, как Паевская тайно снимала зверства оккупантов в Мариуполе, как российские силовики задержали ее 16 марта, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из оккупированного города в Запорожье.

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В течение трехмесячного заключения Паевская жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела на 20 кг, а также подвергалась пыткам и избиениям. Кремлевские пропагандисты пытались выставить Тайру на международном уровне “как фашистку и военную преступницу, однако она отказалась замолчать и после освобождения убедительно выступала в защиту украинской демократии и независимости как дома, так и за рубежом”.

Премия IWOC присуждается 17-й год подряд женщинам со всего мира, “которые продемонстрировали исключительное мужество, силу и лидерство в защите мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства, а также в расширении прав и возможностей женщин и девушек во всем разнообразии — часто с большими личными рисками и жертвами”.

С марта 2007 года Госдеп США отметил этой наградой более 180 женщин из более чем 80 стран мира.

Номинантов на премию ежегодно выдвигают дипломатические представительства США за рубежом, а финалистов выбирают высокопоставленные чиновники Госдепартамента.

Источник: US Department of State

Фото: Юляя Паевская