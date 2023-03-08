Март, 08 в 14:24

В Одесской области правоохранители разоблачили группу злоумышленниц, которые мошенническим способом присвоили 120 тыс. грн пожилой женщины.

Событие произошло 6 марта в городе Южный. К 67-летней горожанке подошли несколько неизвестных женщин и начали рассказывать о порче, которая якобы наведена на ее дочь.

– Запугав пенсионерку тем, что девушка должна вскоре погибнуть в автокатастрофе, злоумышленницы заверили, что могут отвлечь беду, и уговорили пойти домой за водой и деньгами. Старушка выполнила просьбу незнакомок, отдав им бутылку воды и 120 тыс. грн. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенниц, когда женщины сели в автомобиль и уехали, – сообщили в полиции.

Полицейские разоблачили аферисток уже на следующий день, их разыскали в Одессе в арендованном жилье.

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У фигуранток, уроженок Харьковской и Донецкой областей, 1998 и 1986 г. р., изъяли часть денег, добытых преступным путем.

Следователи сообщили гражданкам о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что нанесло значительный ущерб потерпевшей.

Преступление предусмотрено ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000-68 000 грн) или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

На данный момент следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.