Март, 08 в 12:21

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем.

Глава государства отметил, что все имеют свое мнение относительно праздника 8 марта, но в этом и есть “наша сила и свобода”.

Зеленский поблагодарил всех украинок и почтил память защитниц, которые отдали свою жизнь за Украину.

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