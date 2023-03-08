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Сегодня важно поблагодарить всех женщин: Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Валентина Чорна, редактор ленты
Сегодня важно поблагодарить всех женщин: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем.

Глава государства отметил, что все имеют свое мнение относительно праздника 8 марта, но в этом и есть “наша сила и свобода”.

Зеленский поблагодарил всех украинок и почтил память защитниц, которые отдали свою жизнь за Украину.

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– Мы равны, свободны, мы в крепкой Украине. Сегодня важно поблагодарить всех женщин, которые работают, учат, учатся, спасают, лечат, воюют за Украину. Вспомнить и поблагодарить всех женщин, которые отдали свою жизнь за наше государство. Поблагодарить мам и вспомнить, что пока мама жива – ты можешь чувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу. Вместе мы сильные, непреодолимые и свободные. Вместе мы точно победим, – сказал он.

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