Сегодня важно поблагодарить всех женщин: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем.
Глава государства отметил, что все имеют свое мнение относительно праздника 8 марта, но в этом и есть “наша сила и свобода”.
Зеленский поблагодарил всех украинок и почтил память защитниц, которые отдали свою жизнь за Украину.
– Мы равны, свободны, мы в крепкой Украине. Сегодня важно поблагодарить всех женщин, которые работают, учат, учатся, спасают, лечат, воюют за Украину. Вспомнить и поблагодарить всех женщин, которые отдали свою жизнь за наше государство. Поблагодарить мам и вспомнить, что пока мама жива – ты можешь чувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу. Вместе мы сильные, непреодолимые и свободные. Вместе мы точно победим, – сказал он.