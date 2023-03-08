Март, 08 в 11:18

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9074 о внесении изменений в Закон Украины О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины.

Парламентарии предлагают разрешить выезжать за границу во время действия военного положения студентам иностранных вузов, спортсменам и другим гражданам, подлежащим мобилизации. Однако законопроект имеет свои нюансы и условия.

Например, такой вид выезда нужно обязательно согласовать с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, а выезжающий обязан взять на себя ответственность вернуться не позднее окончания срока.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнавали, сколько придется заплатить за невозвращение в Украину после принятия законопроекта №9074.

Если не вернулся в указанный срок: сколько придется заплатить

Законопроектом №9074 депутаты предлагают обеспечить возможность украинским спортсменам и другим военнообязанным гражданам выезжать за границу в условиях военного положения, напримердля участия в международных соревнованиях, спортивных мероприятиях или для обучения в зарубежном вузе.

То есть, этот закон касается мужчин, которые не подлежат призыву во время мобилизации. Однако для того, чтобы свободно пересечь границу мужчины должны соблюдать правила:

Получить письменное согласование из Территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата). Нотариально засвидетельствовать письменную обязанность вернуться в Украину не позднее, чем через 30 дней после выезда.

Если военнообязанный не вернулся в указанный срок, он будет нести ответственность.

— Граждане, которые выехали из Украины во время действия военного положения и без уважительных причин не вернулись в Украину в течение предусмотренного срока или в течение семи дней после завершения спортивного мероприятия, несут ответственность за это в соответствии с действующим законодательством или освобождаются от предусмотренного наказания при условии добровольного перевода на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ суммы, равной размеру прожиточного минимума для трудоспособных граждан, за каждую дополнительную (после завершения срока, в течение которого гражданин должен был вернуться в Украину) полную неделю пребывания за пределами Украины во время действия военного положения, — говорится в законопроекте №9074.

Уважительными причинами для невозвращения могут быть:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия, катастрофы, аварии;

пребывание на стационарном лечении;

выполнение задач в интересах Украины;

другие обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания.

То есть если украинец уехал, но не вернулся в указанный срок, он будет нести ответственность. При том можно будет откупиться от такой ответственности путем перечисления средств на ВСУ.

В тексте законопроекта №9074 отмечается, что эта сумма равна размеру прожиточного минимума для трудоспособных граждан за каждую дополнительную полную неделю пребывания за пределами Украины.

Адвокат, кандидат юридических наук и управляющий партнер адвокатского объединения Легалист Олег Лукьянчиков, анализируя текст законопроекта № 9074, отмечает, что за один месяц (четыре полные недели, — ред.) невозвращения в Украину, гражданин должен уплатить четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

— Грубо говоря, если ты уехал и вовремя не вернулся, то перечисли на ВСУ за месяц четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, — отмечает адвокат Олег Лукьянчиков.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине в 2023 году составляет 2 684 грн. Соответственно, за одну неделю пребывания за границей после указанного срока на возвращение граждане Украины должны оплатить 2 684 грн.

Например, если украинец вернулся через четыре недели после указанного срока, то он должен перечислить на специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ 10 736 грн.