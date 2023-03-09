Это принципиально новый уровень: ВСУ затрофеили редкую командно-штабную машину Р-149БМР

Март, 09 в 0:06

Украинские защитники затрофеили командно-штабную машину оперативно-тактического звена Р-149БМР, которую использовала российская армия. Уже перекрашенную в сине-желтые цвета военную технику заметили на улицах одного из городов.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко объяснил, что соответствующие машины в значительном дефиците у подразделений российских войск.

Стоит отметить, что ВСУ преимущественно уничтожали или захватывали Р-149МА1/3, однако Р-149БМР — это принципиально новый уровень.

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Коваленко напомнил, что российская армия потеряла уже более 125 единиц этой техники, однако можно только представить, что произошло с офицерским составом в этих Р-149БМР.

Р-149БМР — характеристики и возможности

Российская командно-штабная машина оперативно-тактического звена Р-149БМР предназначена для обеспечения мониторинга обстановки в зоне боевых действий.

В состав оборудования входят радиостанции, которые обеспечивают конфиденциальность передачи информации.

Р-149БМР имеет персональные компьютеры, способные взаимодействовать с аппаратурой навигации и связи. Функционал включает обработку, ввод и хранение текстовой и видеоинформации.

В то же время машина способна отображать сведения на специальной электронной карте, благодаря чему пользователь может получать необходимую информацию и оперативно принимать решения.