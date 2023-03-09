Март, 09 в 5:15

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по украинской территории сотни ракет.

Что такое баллистическая ракета и какие РФ имеет на своем вооружении — читайте в нашем материале.

Баллистическая ракета

Это разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении.

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Баллистические ракеты могут запускаться с разнообразных пусковых установок: стационарных — шахтных или открытых, мобильных — на базе колесного или гусеничного шасси, самолетов, кораблей и подводных лодок.

По области применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические.

Часто можно встретить разделение ракет по дальности полета, хотя никакой подобной общепринятой стандартной классификации ракет нет. Различные государства и неправительственные эксперты применяют различные классификации дальностей ракет.

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками.

Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета и большая скорость головной части, что сильно затрудняет их перехват даже современной системой ПВО.

Баллистическая ракета Искандер

Эти оперативно-тактические ракетные комплексы могут использовать как крылатые, так и квазибаллистические ракеты.

Последние от обычных баллистических ракет отличает меньший радиус действия — от 500 до 1 тыс. км, что позволяет использовать их в региональных конфликтах.

В комплексах используются баллистические ракеты со стелс-технологиями, а также ложными мишенями с целью обхода систем ПРО.

Стоит отметить, что масса ракеты – 3,8 тонны, а боевой части – 480 кг, длина ракеты – 7,2 м, а диаметр – 920 мм. Максимальная высота траектории — 50 км. Минимальная дальность поражения — 50 км.

На вооружении армии РФ стоит Искандер-М – комплекс с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723.

Сармат

РС-28 Сармат — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения.

Начальный вес ракеты для поражения целей в США, по оценкам россиян, составляет 150-200 тонн, дальность полета – 16 тыс. км, полезная нагрузка – 5 т.

Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны — 9-10 тыс. км, стартовая масса — 100-120 тонн, максимальная масса забрасывания — 10 тонн.

По мнению экспертов, одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок их мощность оценивают в 750 кт каждая.

Тополь-М

Российский ракетный комплекс стратегического назначения c МБР 15Ж65. Стационарный ракетный комплекс включает в себя 10 межконтинентальных баллистических ракет 15Ж65, смонтированных в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) и установленных в пусковых установках.

PC-24 Ярс

Российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения.

Разработана Московским институтом теплотехники. Является модификацией ракеты комплекса Тополь-М.

Тактико-технические характеристики не раскрываются. В перспективе должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с Тополь-М основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Булава-30

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования Р30 3М30 — новая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, размещаемая на подводных лодках.

Характеристики:

Радиус действия — 8 тыс. км.

Стартовая масса — 36,8 тонны.

Ракета может нести от 6 до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.

Количество ступеней — три.

Тип головной части — ядерная раздельная.

Длина в пусковом контейнере — 12,1 м.

Максимальный диаметр — 2 м.

29 июня 2018 года комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 Булава был принят на вооружение ВМС РФ.