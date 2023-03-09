Март, 09 в 14:56

В 2023 году в Украине вместо традиционного ЗНО снова будет проходить национальный мультипредметный тест. Регистрация на НМТ-2023 начнется в апреле на сайте УЦОКО.

В этом году НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Обязательно прохождение украинского языка и математики. На выбор учащимся предоставляют историю Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биологию, физику или химию.

Специалисты УЦОКО обещают разместить все демонстрационные варианты мультитестов не позднее мая. Ученики уже могут пройти пробное НМТ-2023 по украинскому языку и математике.

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Пробное НМТ-2023: что известно

Украинский центр оценивания качества образования уже разработал два пробных варианта НМТ-2023.

Демонстрационный тест НМТ-2023 по украинскому языку доступен еще с февраля. Его можно пройти по этой ссылке.

В свою очередь, пробный вариант по математике был опубликован совсем недавно.

У абитуриентов будет 60 мин на прохождение 30 заданий.

В УЦОКО заметили, что вид пробного теста отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Однако по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения он аналогичен вступительному варианту.

Перед началом выполнения абитуриентам задали четыре вопроса о них, на которые нужно дать правдивый ответ. Это поможет собрать статистическую информацию.

При прохождении НМТ участники могут самостоятельно выбрать последовательность выполнения задач и изменять варианты ответов, а на математике могут использовать справочные материалы. Сразу после завершения тестирования поступающие получат результаты.

Из-за большого количества участников, которые используют тест одновременно, возможны задержки в его работе.

Если вы не смогли открыть тест, попробуйте воспользоваться другим браузером, а также проверьте настройки систем безопасности на вашем компьютере/планшете/телефоне.

Также участники могут загрузить файл с демонстрационным вариантом НМТ по украинскому языку и математике на свое устройство и впоследствии сверить ответы с правильными.