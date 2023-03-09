Март, 09 в 13:07

На временно оккупированных врагом территориях не работают украинское радио и телевидение, а оккупационные власти блокируют доступ и к интернет-ресурсам.

Получать информацию можно и альтернативными путями.

На некоторых частях оккупированных территорий еще есть шанс подключиться к сетям украинской сотовой связи благодаря тому, что радиоволны распространяются на достаточно большое расстояние, учитывая рельеф. Это может быть 10-15 км или даже 20 км вглубь от линии фронта.

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Соответственно, есть возможность подписаться на официальные каналы украинских органов власти и правдивых новостей.

Установите VPN на телефон или компьютер для доступа к официальным сайтам и ресурсам украинских новостей:

ExpressVPN,

Surf Shark,

Private Internet Access,

CyberGhost VPN,

NordVPN,

Proton VPN,

Clear VPN,

Avast SecureLine VPN.

Проверьте репутацию сервиса в поисковике – не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных.

Временно оккупированные территории: как получать правдивые новости и уберечься от дезинформации / 7 фотографий

При подключении к VPN создается защищенный канал между устройством пользователя и VPN-сервером, поэтому интернет-провайдер не узнает о местонахождении пользователя и посещяемых веб-ресурсах.

Не следует использовать российские и белорусские VPN-сервисы.

С использованием VPN-сервиса можно смотреть украинское телевидение и читать украинские СМИ онлайн. Смотреть украинское телевидение можно на Youtube, платформах Киевстар ТВ, Megogo, Omega TV и многих других, а также в приложении Дія (раздел Услуги — Действие TV).

Слушайте радио онлайн на сайте Украинское радио или в приложении RadioPlayer, которое можно загрузить на телефон.

Смотрите национальный телевизионный марафон Єдині новини в YouTube.

Телевизионный марафон Єдині новини также можно найти на открытом спутнике. Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.

Параметры приема:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11219 МГц;

поляризация: H(горизонтальная);

символьная скорость: 29900;

коррекция ошибок: FEC 3/5.

Как защититься от дезинформации

Чтобы не стать жертвой дезинформации, следуйте следующим советам:

Получайте информацию только из проверенных источников: официальные страницы в соцсетях или каналах Суспільного мовлення (UА: Перший, бывший УТ-1).

Не верьте сообщениям о прекращении борьбы со стороны украинской армии. Такая информация — типичный прием для деморализации населения.

Если прервалась интернет-связь или страницы государственных органов недоступны, обращайтесь за информацией к Суспільному мовленню: телеканал UA:Перший и UA:Українське радіо. Установите радиоприемник на частоту своего города заранее. Узнать частоту вещания можно на сайте. Если у вас есть стационарная радиоточка, пользуйтесь ею.

Не распространяйте информацию о перемещении украинских войск. Вы можете навредить нашим защитникам.

Не верьте сообщениям об умышленных обстрелах мирного населения, якобы совершенных украинскими военными. Так агрессор пытается подорвать ваше доверие к армии.

Следите за информацией от ГСЧС, армии и правительства на страницах их сайтов или соцсетей, а также в сообщениях Суспільного мовлення.

Обратите внимание, что в соцсетях верифицированные (официально подтвержденные) аккаунты в названии содержат специальную отметку – синюю галочку. Так соцсеть подтверждает, что эту страницу действительно ведет это лицо или учреждение. Но в Украине еще не все официальные учреждения ее получили.

В июле СБУ опубликовала список Telegram-каналов, позиционирующих себя как независимые информационные каналы, но работу которых координирует Кремль. Среди них – Резидент, Легитимный, Картель, Сплетница и т. д. Полный список здесь.

Не делитесь непроверенной информацией о ходе боевых действий. Такими данными располагают только органы безопасности и обороны Украины. Информация из любых других источников или частных страниц в соцсетях может быть ошибочной или откровенно ложной.

Проверяйте патриотические с виду, но сомнительные по содержанию сообщения и призывы. Агрессор может прикрываться украинскими лозунгами и символикой.

Учитывайте, не слишком ли эмоционально, агрессивно подается информация. Употребляемые слишком часто слова “шок”, “жесть” и т.п. могут свидетельствовать, что вами манипулируют.

Материал подготовлен в рамках информационной кампании Жизнь в оккупации.

Более полезную информацию ищи на сайте Dovidka.info от Центра стратегических коммуникаций.