Временно оккупированные территории: как получать правдивые новости и уберечься от дезинформации
На временно оккупированных врагом территориях не работают украинское радио и телевидение, а оккупационные власти блокируют доступ и к интернет-ресурсам.
Получать информацию можно и альтернативными путями.
На некоторых частях оккупированных территорий еще есть шанс подключиться к сетям украинской сотовой связи благодаря тому, что радиоволны распространяются на достаточно большое расстояние, учитывая рельеф. Это может быть 10-15 км или даже 20 км вглубь от линии фронта.
Соответственно, есть возможность подписаться на официальные каналы украинских органов власти и правдивых новостей.
Установите VPN на телефон или компьютер для доступа к официальным сайтам и ресурсам украинских новостей:
- ExpressVPN,
- Surf Shark,
- Private Internet Access,
- CyberGhost VPN,
- NordVPN,
- Proton VPN,
- Clear VPN,
- Avast SecureLine VPN.
Проверьте репутацию сервиса в поисковике – не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных.
При подключении к VPN создается защищенный канал между устройством пользователя и VPN-сервером, поэтому интернет-провайдер не узнает о местонахождении пользователя и посещяемых веб-ресурсах.
Не следует использовать российские и белорусские VPN-сервисы.
С использованием VPN-сервиса можно смотреть украинское телевидение и читать украинские СМИ онлайн. Смотреть украинское телевидение можно на Youtube, платформах Киевстар ТВ, Megogo, Omega TV и многих других, а также в приложении Дія (раздел Услуги — Действие TV).
Слушайте радио онлайн на сайте Украинское радио или в приложении RadioPlayer, которое можно загрузить на телефон.
Смотрите национальный телевизионный марафон Єдині новини в YouTube.
Телевизионный марафон Єдині новини также можно найти на открытом спутнике. Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.
Параметры приема:
- спутник: Hotbird 13;
- частота: 11219 МГц;
- поляризация: H(горизонтальная);
- символьная скорость: 29900;
- коррекция ошибок: FEC 3/5.
Как защититься от дезинформации
Чтобы не стать жертвой дезинформации, следуйте следующим советам:
Получайте информацию только из проверенных источников: официальные страницы в соцсетях или каналах Суспільного мовлення (UА: Перший, бывший УТ-1).
Не верьте сообщениям о прекращении борьбы со стороны украинской армии. Такая информация — типичный прием для деморализации населения.
Если прервалась интернет-связь или страницы государственных органов недоступны, обращайтесь за информацией к Суспільному мовленню: телеканал UA:Перший и UA:Українське радіо. Установите радиоприемник на частоту своего города заранее. Узнать частоту вещания можно на сайте. Если у вас есть стационарная радиоточка, пользуйтесь ею.
Не распространяйте информацию о перемещении украинских войск. Вы можете навредить нашим защитникам.
Не верьте сообщениям об умышленных обстрелах мирного населения, якобы совершенных украинскими военными. Так агрессор пытается подорвать ваше доверие к армии.
Следите за информацией от ГСЧС, армии и правительства на страницах их сайтов или соцсетей, а также в сообщениях Суспільного мовлення.
Обратите внимание, что в соцсетях верифицированные (официально подтвержденные) аккаунты в названии содержат специальную отметку – синюю галочку. Так соцсеть подтверждает, что эту страницу действительно ведет это лицо или учреждение. Но в Украине еще не все официальные учреждения ее получили.
В июле СБУ опубликовала список Telegram-каналов, позиционирующих себя как независимые информационные каналы, но работу которых координирует Кремль. Среди них – Резидент, Легитимный, Картель, Сплетница и т. д. Полный список здесь.
Не делитесь непроверенной информацией о ходе боевых действий. Такими данными располагают только органы безопасности и обороны Украины. Информация из любых других источников или частных страниц в соцсетях может быть ошибочной или откровенно ложной.
Проверяйте патриотические с виду, но сомнительные по содержанию сообщения и призывы. Агрессор может прикрываться украинскими лозунгами и символикой.
Учитывайте, не слишком ли эмоционально, агрессивно подается информация. Употребляемые слишком часто слова “шок”, “жесть” и т.п. могут свидетельствовать, что вами манипулируют.
Материал подготовлен в рамках информационной кампании Жизнь в оккупации.
Более полезную информацию ищи на сайте Dovidka.info от Центра стратегических коммуникаций.