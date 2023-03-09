Март, 09 в 13:09

В современных военных конфликтах радиоэлектронная борьба (РЭБ) приобретает все большее значение. Фактически средства радиоэлектронной борьбы являются одними из ведущих элементов современных войн и вооруженных конфликтов.

Факты ICTV узнавали, что такое средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), какие системы есть у России и как враг их использует.

Что такое РЭБ: особенности и назначение

Радиоэлектронная борьба — это разновидность вооруженной борьбы, которая осуществляет радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления врага для усложнения его работы и передачи данных. РЭБ является видом боевого обеспечения.

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— РЭБ — это не одно средство! Это комплекс различных средств, предоставляющих информацию об оружии противника, расположении определенных объектов, систем управления войсками и точные координаты для уничтожения или захвата техники врага. Самое главное для чего используется радиоэлектронная борьба — вывод из строя средств наблюдения противника, а также радиоэлектронное подавление, — говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Коваленко добавляет, что РЭБ — это очень важный элемент в комплексе как разведки, так и влияния на позиции, возможности и боеспособность врага.

— РЭБ вводит в заблуждение системы наблюдения противника. Именно путем этого достигается определенная эффективность, — отмечает эксперт.

То есть РЭБ — совокупность согласованных действий военных сил по защите собственных РЭС и систем управления войсками и оружием от примененных противником радиоэлектронной разведки и ведения контррадиоэлектронного противодействия.

Также РЭБ помогает получать информацию о местонахождении радиоэлектронных средств (РЭС), систем управления войсками и оружия противника.

Основная цель РЭБ: дезорганизация управления войсками врага, снижение эффективности его радиоэлектронной разведки и использования оружия и боевой техники, а также обеспечение устойчивости работы собственных систем и средств управления войсками.

Основными частями РЭБ являются комплексы радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной защиты (меры поддержки):

Радиоэлектронное подавление активно использует электромагнитный спектр путем создания помех для электронных средств противника или введения его в заблуждение. РЕ подавление разделяют на действия по временному нарушению работы РЕ аппаратуры противника (создание радиопомех) и действия, связанные с постоянным выводом из строя этой аппаратуры (силовое поражение).

активно использует электромагнитный спектр путем создания помех для электронных средств противника или введения его в заблуждение. РЕ подавление разделяют на действия по временному нарушению работы РЕ аппаратуры противника (создание радиопомех) и действия, связанные с постоянным выводом из строя этой аппаратуры (силовое поражение). Электронные меры поддержки заключаются в пассивном использовании электромагнитного спектра. Это помогает получить данные о противнике и использовать их для прямых тактических действий. Эти данные могут использоваться, например, для применения артиллерийского огня или ударов с воздуха, а также для электронного противодействия или защитных мер.

— Во времена Советского Союза было очень много комплексов РЭБ, на них делали основной акцент. Но технически и технологически они слабее радиоэлектронной борьбы западного образца. Хотя не менее опасны, — говорит эксперт.

Российские захватчики интенсивно используют средствами радиоэлектронной борьбы (разведки, перехвата, подавления) во время войны в Украине.

По словам Коваленко, российские РЭБ способны “запускать фейковые цели“, которые ловят украинские радары.

— Но это лишь при условии, что наш радар находится в зоне действия определенного комплекса РЭБ. То есть радиус действия РЭБ играет не последнюю роль в радиоэлектронной борьбе. Разные РЭБ имеют разный радиус действия, — добавляет эксперт.

Какие средства РЭБ есть у РФ?

По словам Александра Коваленко, РФ располагает несколькими типами комплексов РЭБ. Например, это автоматизированная станция помех Р-330Ж Житель.

— Р-330Ж Житель — это простыми словами автоматизированная станция постановки препятствий, — говорит военный эксперт.

АСП Р-330Ж Житель использовались российскими силами в войне на востоке Украины и во время полномасштабной вооруженной агрессии в 2022 году.

В частности, в марте 2022 года в сети появились фото уничтоженной украинской артиллерией российской техники под Киевом, среди которой были замечены обломки одного комплекса Р-330Ж.

В мае и сентябре 2022 года были уничтожены еще два таких комплекса.

Также РФ часто использует комплекс радиоэлектронных помех и подавления РБ-301Б Борисоглебск-2.

По словам Коваленко, этот комплекс предназначен для подавления систем спутниковой связи и радионавигационных систем.

— РБ-301б Борисоглебск-2 действует в коротковолновых и ультракоротковолновых диапазонах, — добавляет эксперт.

13 марта 2022 года стало известно что ВСУ захватили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б Борисоглебск-2.

Также враг часто использует довольно интересный комплекс РБ-341В Леер-3.

— Это комплекс радиоэлектронной борьбы, который предназначен для подавления GSM-связи. То есть РБ-341В Леер-3 создает препятствия для противника и делает невозможной GSM-связь, — отмечает Коваленко.

Более того, РБ-341В Леер-3 использует БпЛА для того, чтобы размещать свои основные базовые станции. Таким образом этот комплекс может действовать даже в тылу противника.

Есть и другие комплексы, принадлежащие к РЭБ. Например, это комплекс РБ-531б Инфауна.

— Это российский батальонный комплекс разведки и радиоэлектронной борьбы. Размещается он банально на бронетранспортере (БТР 70/80) и используется для того, чтобы противодействовать средствам оптической связи, — добавляет военный эксперт.

Кроме этого, у россиян имеется комплекс Красуха-2. Это российская система радиоэлектронного противодействия, предназначенная для противодействия воздушным разведывательным системам.

— Красуха-2 — один из современных комплексов РЭБ армии РФ. Также они используют станцию радиоэлектронной борьбы 1РЛ257 Красуха-4. Она предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. По некоторым данным, комплекс РЭБ Красуха-4 способен глушить как сигнал радиолокационных станций противника, так и радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами, — добавляет Коваленко.

Еще есть российская станция радиоэлектронной борьбы Репеллент-1, предназначенная для подавления работы беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 30-35 км.

Репеллент-1 способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам управления на расстоянии более 35 км, но станция способна глушить беспилотники только до 2,5 км.