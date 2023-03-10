Фейковый судебный процесс: МИД призвал мир осудить приговор Буткевичу

Март, 10 в 17:23

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на приговор к 13 годам лишения свободы украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, а также сроки еще двух украинцев.

Такой приговор вынес так называемый суд российских террористических формирований на временно оккупированной территории в Луганской области.

— Фейковый судебный процесс, срежиссированный в Российской Федерации, имел целью легализовать очередную политическую расправу над украинскими гражданами. Объявленные приговоры являются незаконными и ничтожными, — отметили в МИД.

Украинское ведомство призвало международное сообщество отреагировать на судилище над Максимом Буткевичем и другими двумя гражданами, потребовать от РФ их освобождения, так же как и других украинцев, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и в России, а также принимать действенные меры для противодействия агрессии России против Украины.

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Кроме Буткевича, “суд” объявил приговор военным ВСУ Виктору Похозею и Владиславу Шелю — 5 8,5 и 18,5 года заключения.

Оккупанты обвинили украинцев в “жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов”.

Кроме этого, Буткевича обвинили в якобы “покушении на убийство двух лиц” и “умышленном повреждении чужого имущества”.