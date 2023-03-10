Март, 10 в 8:22

Во время действия военного положения на территории Украины действуют определенные ограничения относительно выезда мужчин за границу. Всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

Впрочем, здесь есть определенные исключения. Поэтому Факты ICTV узнавали, кто из военнообязанных мужчин сможет выезжать из Украины в 2023 году и какие документы для этого понадобятся.

Правила пересечения государственной границы во время военного положения

По словам адвоката и юриста Ario Law Firm Надежды Грищенко, в законодательстве прописаны условия и правила пересечения границы военнообязанных мужчин.

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— В основном, эти особые условия прописаны для тех, кто осуществляет сопровождение за границу лиц с инвалидностью, своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, опекунами лиц с инвалидностью и сопровождает их. Это указано в ключевых пунктах 2¹ и 2² Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, где закреплен полный перечень лиц, кого мужчины могут сопровождать и в каком статусе, — говорит адвокат.

Эксперт добавляет, что существуют также такие определенные особенности относительно самостоятельного пересечения границы мужчинами.

— Так, выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться самостоятельно без лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, детей, определенных пунктом 2² настоящих Правил. Осуществляется пересечение границы на основании справки о пребывании вышеупомянутых категорий лиц на консульском учете в иностранном государстве. Кроме такой справки, необходимо иметь пакет документов (их нотариально заверенных копий), которые лицо взяло бы с собой в случае осуществления сопровождения указанных лиц, — говорит юрист.

По словам эксперта, вторая особенность заключается в следующем: граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые сопровождали лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, или детей, определенных пунктом 2² настоящих Правил, для выезда за пределы Украины обязаны вернуться в страну не позднее возвращения лиц, которых они сопровождали.

То есть, использовать лицо для пересечения границы можно, но и вернуться на территорию Украины они должны вместе.

Кто из военнообязанных мужчин сможет пересекать границу в 2023 году

Надежда Грищенко отмечает, что выехать за границу смогут все группы военнообязанных мужчин, которым разрешено пересекать государственную границу во время действия военного положения.

— Перечни таких лиц указаны в пунктах 2¹ и 2² в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, — говорит Грищенко.

По словам адвоката, в 2023 году выехать за границу смогут:

мужчины с инвалидностью;

мужчины, имеющие жену среди лиц с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) среди лиц с инвалидностью I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

— Также право пересечения государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. То есть те категории лиц, которые закреплены в части первой статьи 23 Закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке, — добавляет эксперт.

По словам Грищенко, этот перечень является достаточно объемным, поэтому адвокат назвала лишь несколько категорий, в частности:

мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

мужчины, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе и тому подобное.

Какие документы понадобятся мужчинам для пересечения границы в 2023 году

По словам Грищенко, все зависит от категории самого военнообязанного. Если он является лицом с инвалидностью, то должно быть удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Если военнообязанный выступает в роли сопровождающего, опекуна или попечителя, тогда пакет документов будет другим. Ситуации разные, поэтому назову общие документы, которые могут понадобиться. Это, в частности, но не исключительно:

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и тому подобное);

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие инвалидность, совместное проживание;

справки о получении государственной помощи на ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями и др;

документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход;

выводы врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном постороннем уходе;

акт установления факта осуществления ухода (это новый документ для пересечения границы, раньше такого не было. Для него есть отдельная процедура получения).

Эксперт отмечает, что для каждого случая предусмотрен индивидуальный пакет документов, которые обязательно должны подтвердить принадлежность мужчины к определенной категории.

Например, что касается студентов, то адвокат и юрист Ростислав Кравец отмечает, что им понадобится разрешение из военкомата, справка об отсрочке от военной службы, соответствующие документы иностранного вуза и тому подобное.

Если не выпустили за границу: куда обращаться

— Сразу отмечу, что устный отказ в выезде за границу вы обжаловать не сможете. Если вам отказывают, то такой отказ должен быть оформлен в письменном виде, а именно в форме решения пограничной службы, — говорит Грищенко.

По словам адвоката и юриста, можно рассматривать два варианта обжалования такого решения:

подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы;

через окружной административный суд путем подачи иска о признании действий пограничной службы противоправными в отношении отказа в пересечении границы.

У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки.

— Так, срок для подачи жалобы в Государственную пограничную службу составляет 30 дней с момента ее получения, не уплачивается сбор за ее рассмотрение. Однако, такой способ защиты не всегда является эффективным, и тогда необходимо обращаться в суд, — говорит Грищенко.

Адвокат добавляет, что срок для подачи жалобы в суд составляет шесть месяцев с момента получения решения, уплачивается судебный сбор, а само рассмотрение дела может длиться от двух месяцев.

— Плюс закладывайте сюда еще месяц для того, чтобы решение суда вступило в законную силу. Не следует исключать возможность обжалования решения, — советует юрист.

Кроме того, иск и другие процессуальные документы должны соответствовать нормам процессуального кодекса. И если рядовой человек не сможет подготовить такой документ, то ему нужно будет обращаться к юристам, что влечет за собой дополнительные расходы на правовое сопровождение.