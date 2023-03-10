Март, 10 в 1:56

В течение последних двух месяцев 600 военнообязанных в Харьковской области получили штраф за административное нарушение, поскольку не явились в территориальные центры комплектования во время мобилизации.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на заявление областного военного комиссара Харьковщины Владимира Арапа.

По его словам, мужчин, которые не пришли в военкоматы, привлекли к ответственности: им придется заплатить штраф от 1 тыс. до 5 тыс. гривен.

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— Но есть так категория военнообязанных, которые уже получили повестку, прошли медицинское обследование и им уже надо было прибыть с вещами для отправки — если такая категория не появляется, то это уже уголовная ответственность. Они могут быть осужденными на три или пять лет, — говорит он.

По состоянию на 9 марта в Харьковской области формируют новый запас из военнообязанных, которых будут обучать на военной технике, которую Украина получает из-за рубежа.

По словам Арапа, мобилизованным, которые не имеют военного опыта, во время службы будут оставлять их гражданские специальности — как водитель, инженер или бухгалтер. Также им могут быть предоставлены возможности освоить новые специальности, говорит Арап.

— Мы понимаем, что на сегодня в связи с проведенной мобилизацией нашего врага мы также к этому должны готовиться. Мы сейчас формируем большое количество новых подразделений. У нас очень много поступает военной техники из-за рубежа, которой также надо овладеть. Для этого мы набираем определенный ресурс, — заявил он.

Военный комиссар Харьковщины говорит, что план мобилизации по области выполняется, а мобилизованные военнообязанные направляются в ВСУ, Нацгвардию, пограничников.