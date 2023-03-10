Житомир и Харьков с ограничениями, Днепр и Запорожье с графиками: какая ситуация со светом 10 марта

Март, 10 в 11:21

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетной атаки, произошедшей 9 марта.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

– Из-за повреждений, которые нанес враг, в Житомире и Харькове часть потребителей все еще остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания, – говорится в сообщении.

Как отмечают в Укрэнерго, лимиты потребления в остальные области не доводились, потребление покрывается имеющимся производством электроэнергии. Потребление на уровне рабочего дня.

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Из-за значительного повреждения оборудования есть сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений.

– Эти графики составляют и применяют облэнерго. Кроме того, враг 9 марта продолжал обстреливать Днепропетровскую и Запорожскую области, из-за чего в этих регионах действуют аварийные отключения. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени, – рассказали в Укрэнерго.

На всех поврежденных объектах Укрэнерго продолжаются ремонтные работы.

Напомним, во время массированной атаки ночью 9 марта РФ выпустила по Украине 81 ракету различного базирования и восемь ударных беспилотников Shahed-136/131.

Источник: Укрэнерго