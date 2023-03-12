На Буковине разоблачили контрабандиста, который перевозил 200 ящиков сигарет в цистерне для масла

Март, 12 в 17:36

Гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Великобританию 200 ящиков сигарет на более 6 млн грн. Для этого он использовал цистерну для масла.

Вчера, 11 марта, на пункте пропуска Порубное пограничники остановили грузовик.

Во время его проверки обнаружили в цистерне, которая по документам была предназначена для перевозки масла, большую партию табачных изделий.

Сейчас смотрят

— Всего в конструктивных особенностях грузового автомобиля украинец перевозил 200 ящиков с более 100 тыс. пачек табачных изделий. Стоимость товара, который должны были доставить в Великобританию, составляет более 6 млн грн, — сообщили в МВД.

Ранее мы писали, что на Львовщине будут судить двух таможенников, которые пропускали авто с товарами как пустые. Из-за их действий бюджет недополучил более 1,5 млн грн.