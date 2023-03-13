Могут ли вручить повестку не по месту прописки — объяснения юриста
В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста получают повестки и мобилизуются на военную службу.
Обычно, повестки вручают по месту жительства лица, но не всегда. Могут ли военнообязанному вручить повестку не по месту прописки, узнавали Факты ICTV.
Получение повесток 2023
— Я всегда подчеркиваю, что получение повестки не равно мобилизации и отправлению на фронт. Но получив повестку, любой гражданин обязан явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Это установлено законодательством. В частности, Законами Украины О воинской обязанности и военной службе и О мобилизационной подготовке и мобилизации, — отмечает адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.
Уважительными причинами неприбытия в военкомат по повестке могут быть:
- смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены (мужа);
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (мужа), которые проживают вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытия;
- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию;
- сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.
По словам Грищенко, все эти причины должны быть подтверждены соответствующими документами.
— О необходимости явиться в военкомат по вызову-повестке понятно. Но также необходимо понимать, что эта обязанность не возникнет, если повестка оформлена ненадлежащим образом, — уверяет адвокат.
Грищенко советует военнообязанным внимательно ознакомиться с корректным шаблоном повестки со всеми необходимыми реквизитами заранее, а не во время ее получения.
— Где с ней можно ознакомиться? Шаблон повестки является приложением 11 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487.
Стоит понимать, что повестка является исключительно письменным документом, который выписывается на имя конкретного лица. Кроме того, документ обязательно должен содержать:
- номер повестки;
- наименование должности руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, его подпись, инициалы и мокрую печать;
- дату вручения;
- адрес военкомата;
- время, в которое нужно прибыть.
— Понятно, что повестка должна готовиться заблаговременно, а не выписываться при вас на коленях. А вызов в военкомат в формате сообщения на мессенджеры (Viber, Telegram и др.), смс или звонком на телефон – законодательством не предусмотрены и не могут иметь никаких юридических последствий, в том числе ответственности, — говорит Грищенко.
Где могут вручить повестку
Относительно места вручения повестки, то законодательством Украины не определено конкретного места, где именно работники военкоматов должны вручать документ.
— Как говорится, что не запрещено законом, то разрешено. Поэтому, уполномоченные лица могут делать это в любом месте: в парке, на работе, возле метро и тому подобное. Они будут в этом правы, поскольку законом это не запрещено, — добавляет адвокат.
Но выписывать повестки при вас или дозаполнять частично заполненный бланк повестки работники центров комплектования не имеют права. Поскольку в Украине есть утвержденная форма повестки, которая предусматривает, что ее должен выписать исключительно руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.
— Если повестка оформляется ненадлежащим образом, то лицо имеет право не подписывать расписку о ее получении. Но, подчеркиваю, это возможно лишь по объективным причинам, — отмечает адвокат.
Вы можете отказаться от получения документа, если:
- повестку дозаполняли при вас;
- в документе указаны некорректные данные получателя;
- повестку вручает не уполномоченное лицо (например, работник коммунальных служб);
- нет печати военкомата и/или подписи уполномоченного на подписание и тому подобное.
— Итак, если вы отказались подписывать расписку о получении повестки, то сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки должен составить акт об отказе от получения повестки. Желательно и корректно, чтобы это делалось в присутствии свидетелей.
Этот акт передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, которые в результате могут взыскать штраф за нарушение правил воинского учета. Штраф можно обжаловать в суде. В таком случае ТЦК и СП должно доказать, что вы нарушили правила воинского учета, — говорит Грищенко.