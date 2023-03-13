Март, 13 в 14:56

До конца недели в Украине еще возможны ночные морозы до -5, но днем ожидается постепенное повышение температуры до +10 +15 градусов.

О погоде на ближайший период рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

— Морозы могут быть только ночью, когда будут прояснения, — объяснила синоптик.

В целом, по ее словам, будет наблюдаться тенденция к “постепенному повышению температуры с некоторыми колебаниями в отдельные дни”.

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Голеня отметила, что сейчас в западных и северных регионах температура воздуха близка или немного ниже нормы, а в восточных и южных наоборот — выше.

Во вторник, 14 марта, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, ветер преимущественно южный 7-12 м/с, в западных, в северных и центральных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Ночная температура воздуха — от -2 до +3, в Карпатах и восточных областях — до -6.

Днем потеплеет до +9 — +14, на Прикарпатье — до +18 градусов.