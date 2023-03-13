Мороз только ночью, днем до +15: прогноз Укргидрометцентра до конца недели
До конца недели в Украине еще возможны ночные морозы до -5, но днем ожидается постепенное повышение температуры до +10 +15 градусов.
О погоде на ближайший период рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
— Морозы могут быть только ночью, когда будут прояснения, — объяснила синоптик.
В целом, по ее словам, будет наблюдаться тенденция к “постепенному повышению температуры с некоторыми колебаниями в отдельные дни”.
Голеня отметила, что сейчас в западных и северных регионах температура воздуха близка или немного ниже нормы, а в восточных и южных наоборот — выше.
Во вторник, 14 марта, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, ветер преимущественно южный 7-12 м/с, в западных, в северных и центральных областях местами порывы до 15-20 м/с.
Ночная температура воздуха — от -2 до +3, в Карпатах и восточных областях — до -6.
Днем потеплеет до +9 — +14, на Прикарпатье — до +18 градусов.