Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

На Днепропетровщине разоблачили информатора, который сливал РФ данные о расположении воинов и техники ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
На Днепропетровщине разоблачили информатора, который сливал РФ данные о расположении воинов и техники ВСУ
Фото: Офис генпрокурора

В Днепропетровской области разоблачили очередного информатора, который отправлял представителям страны-агрессора РФ разведывательные данные о расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в сентябре житель одного из поселков Синельниковского района систематически собирал и отправлял врагу через мессенджер Viber данные о расположении воинов ВСУ.

В его сообщениях были фотоснимки с мест дислокации украинских защитников и военной техники ВСУ на территории района. За свои “услуги” мужчина получал деньги на банковскую карту.

Сейчас смотрят

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяли телефон с доказательствами, подтверждающими противоправную деятельность.

Гражданину сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас стороннику “русского мира” избрана мера пресечения — удерживание под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Читайте
С сентября скрывался в заброшенных зданиях: под Купянском задержали военного РФ

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка