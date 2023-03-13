На Днепропетровщине разоблачили информатора, который сливал РФ данные о расположении воинов и техники ВСУ

Март, 13 в 18:06

В Днепропетровской области разоблачили очередного информатора, который отправлял представителям страны-агрессора РФ разведывательные данные о расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в сентябре житель одного из поселков Синельниковского района систематически собирал и отправлял врагу через мессенджер Viber данные о расположении воинов ВСУ.

В его сообщениях были фотоснимки с мест дислокации украинских защитников и военной техники ВСУ на территории района. За свои “услуги” мужчина получал деньги на банковскую карту.

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Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяли телефон с доказательствами, подтверждающими противоправную деятельность.

Гражданину сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас стороннику “русского мира” избрана мера пресечения — удерживание под стражей. Продолжается досудебное расследование.