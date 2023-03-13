На Закарпатье создадут Центр подготовки населения к национальному сопротивлению — глава ОВА

Март, 13 в 18:32

На Закарпатье создадут первый в Украине Центр подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению. Он будет действовать на постоянной основе.

Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

— Сегодня в рамках выполнения требований положений ЗУ Об основах национального сопротивления подал проект решения о создании Центра на рассмотрение очередной сессии областного совета, которая состоится в четверг. Уверен, что его поддержит депутатский корпус, — сообщил глава Закарпатья.

Центр подготовки населения к национальному сопротивлению будет действовать на постоянной основе. Это будет коммунальное учреждение со штатом инструкторов — ветеранов войны.

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Мужественные воины, настоящие патриоты с боевым опытом разработают учебный план. И будут реализовывать его во всех районах Закарпатья.

Для подготовки гражданских создадут специальные учебные классы с соответствующей материально-технической базой и методическим обеспечением.

— Боевые действия показали, что хорошо подготовленное местное гражданское население может остановить продвижение даже профессиональных войск врага, используя опыт, умения, практические навыки и знания местности. Именно это ляжет в основу работы нового Центра, — добавил Никита.

Записаться на курсы в Центр подготовки смогут все, кто желает и готов защищаться.

Закарпатцы здесь получат навыки владения оружием, тактической медицины, тактики, ориентирования на местности и специальной физической подготовки. А еще — многое другое, что позволит защитить общину, регион и страну от нашествия оккупантов.

В Центре планируют организовывать военно-спортивные игры, различные массовые мероприятия и практические учения. Чтобы местные смогли не только посоревноваться между собой. Но и показать громаде, что она в безопасности.

— В то время, когда наши воины на фронте героически отстаивают независимость, мы покажем врагу, что, направляясь к нам, он встретит настоящее национальное сопротивление от гражданского населения на каждом сантиметре украинской земли и непременно будет уничтожен, — убеждает Виктор Микита.