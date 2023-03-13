Обстреливал Харьков: суд освободил от наказания летчика РФ

Март, 13 в 20:42

Харьковский суд освободил от наказания военнопленного российского летчика, который обстреливал город, чтобы обменять его на украинских защитников.

Об этом говорится в постановлении Дзержинского районного суда Харькова, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Там указано, что летчик РФ осужден 2 марта за совершение преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка к 12 годам тюремного заключения.

Сейчас смотрят

Российский военнослужащий находился в Киевском СИЗО как военнопленный до вступления приговора в законную силу. Однако в суд подали ходатайство прокурора об освобождении осужденного летчика от отбывания наказания.

— Ходатайство группы прокуроров об освобождении от отбывания наказания в отношении осужденного удовлетворить. Освободить от отбывания наказания осужденного приговором Дзержинского районного суда Харькова в связи с принятием уполномоченным органом решения о передаче его для обмена как военнопленного, — говорится в постановлении суда.

В решении говорится, что российского летчика должны освободить из-под стражи и передать представителям уполномоченного органа, который отвечает за обращение с военнопленными. Постановление суда могут обжаловать в апелляционном порядке в течение семи дней с момента объявления.