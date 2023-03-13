В оккупированной части Запорожской области россияне отменят обязательное изучение украинского языка

Март, 13 в 19:30

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики планируют отменить обязательное изучение украинского языка.

Об этом сообщила так называемая министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, пишут росСМИ.

— В этом учебном году украинский язык обязателен для всех, дети учат его в количестве трех часов в неделю. С 1 сентября 2022 года, по программе, он был родным языком, но после “референдума”, согласно законам Российской Федерации, каждый человек может выбрать, какой язык он будет изучать как родной, — сказала Шапурова.

По словам “министра”, дети, которые выберут русский — с нового учебного года будут иметь девять часов в неделю русского языка и литературы, а украинский не будут изучать вообще.

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Оккупационные власти сообщают, что выбрать язык родители должны до 1 мая.

— Если родители хотят, чтобы дети изучали украинский как родной язык, им следует написать заявление с просьбой оставить его в учебном плане ребенка, — добавила Шапурова.