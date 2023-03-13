Март, 13 в 13:25

С началом полномасштабной войны всем украинским военнослужащим ВСУ повысили денежное обеспечение (зарплаты) на 30%. Кроме того, во время военного положения им также выплачивается дополнительное денежное вознаграждение, сумма которого зависит от особенностей прохождения службы.

Какую зарплату получают украинские военнослужащие в 2023 году – узнавали Факты ICTV.

Что сегодня получают военные

С 1 марта 2022 года украинские военные начали получать выплату, увеличенную на 30%, которая предусматривает ежемесячные премии и увеличение надбавки за особенности прохождения службы.

Сейчас смотрят

До 1 февраля 2023 года военные также получали дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 тыс. до 100 тыс. грн.

Однако с 1 февраля Кабмин изменил подход к выплатам военнослужащим. Дополнительное вознаграждение в 30 тыс. грн больше не будут выплачивать тем, кто в тылу.

Теперь 30 тыс. грн получают только те военные, которые выполняют боевые задачи по соответствующим распоряжениям. Здесь есть определенный перечень категорий и задач, который не является публичным. Однако военные, которые не выполняют боевые задачи, будут иметь только зарплату.

Обосновывается это необходимостью установления справедливости. Чтобы их получали не буквально все военные, а лишь те, которые рискуют жизнью.

Но военнослужащим, которые работают в зоне боевых действий, дальше будут начислять по 100 тыс. грн.

Уменьшение выплат затронет:

военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины;

срочников и курсантов военных вузов;

офицеров управлений и штабов.

Они будут получать только зарплату без дополнительных денежных вознаграждений.

Соответственно, денежные выплаты военнослужащих состоят из двух частей:

первая – это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием и выслугой лет и тому подобное;

это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием и выслугой лет и тому подобное; вторая – денежное вознаграждение, которое установлено по инициативе президента на период военного положения.

Военнослужащий, который не привлечен к ведению боевых действий, просто получает свою зарплату, а военные, которые участвуют в активных боевых действиях, дополнительно имеют 100 тыс. грн. Также появилась новая доплата в размере 50 тыс. грн.

Чем будут отличаться доплаты 30 тыс. грн, 50 тыс. грн и 100 тыс. грн:

100 тыс. грн – это для лиц, находящихся непосредственно на линии соприкосновения;

это для лиц, находящихся непосредственно на линии соприкосновения; 50 тыс. грн будут выплачивать, если человек выполняет боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задача. Это будет отдельный перечень категорий;

будут выплачивать, если человек выполняет боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задача. Это будет отдельный перечень категорий; выплаты 30 тыс. грн, здесь тоже определенный перечень категорий и задач. Он непубличный. Однако большинство военнослужащих, которые не выполняют непосредственно боевые задачи, будут получать только зарплату.

Также с 1 февраля было увеличено ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы до 20 100 грн. Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции – не менее 17 тыс. грн.

Зарплаты военных в цифрах

Министерство обороны Украины обнародовало информацию о том, кто из военнослужащих какую зарплату получит в марте.

Отмечается, что размер денежных выплат командира бригады Сухопутных войск в 2023 году (с 1 февраля 2023 года) составляет 50 173 грн (без дополнительного вознаграждения), в свою очередь размер зарплаты стрелка – 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения).