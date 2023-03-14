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Факты / Україна / Общество

$9 тыс. за снятие с военного учета: задержали чиновника Минобороны Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
$9 тыс. за снятие с военного учета: задержали чиновника Минобороны Украины
Фото: ГБР

В Украине задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны, который незаконно оформлял документы о снятии мужчин с воинского учета для выезда за границу.

Полковник Минобороны Украины оценил свои услуги в $9 тыс. За эти деньги чиновник готовил заключение военно-больничной комиссии о непригодности к военной службе.

Чиновника задержали во время передачи документов и получения денег от одного из военнообязанных “клиентов”.

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Во время досудебного расследования следователи провели ряд обысков. По месту жительства подозреваемого изъяли документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей, оружие без разрешительных документов и деньги в иностранной валюте.

Чиновника подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до девяти лет тюремного заключения.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастными к преступлению. В то же время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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Источник: ГБР
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