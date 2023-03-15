РФ ищет новую тактику действий, чтобы найти системы ПВО Украины — Гуменюк

Март, 14 в 22:48

Российские войска пытаются использовать новую тактику действий, чтобы найти украинские системы противовоздушной обороны. Средства ПВО Украины не дают возможности РФ наносить массированные ракетные удары по городам.

Об этом в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Ракетный удар был нанесен с использованием тактической авиации. Самолеты заходили с Черного моря. Они обычно так делают, поскольку опасаются систем противовоздушной обороны, против которых пытались на этот раз сработать. Враг будет искать новую тактику действий, потому что именно ПВО мешает ему работать в рамках массированных ракетных атак, на которые они так полагались. Результативность противовоздушной обороны, в частности, в южном регионе составляет от 83 до 85% во время таких атак. Это никак не удовлетворяло врага, когда буквально миллионы долларов выбрасывались в воздух, а результат не был таким, которого они жаждали. Украина не впадала в темноту, а продолжала бороться и противодействовать, — отметила Гуменюк.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что масштабные воздушные тревоги 14 марта были связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения оперативно-тактического ракетного оружия наземного базирования и полетами истребителей МиГ-31К.

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В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них повредили гражданскую инфраструктуру.

На востоке Украины существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. А днем масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

Другие тревоги объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет Кинжал с авиабазы Саваслейка. Они не были длительными, вероятно, являлись тренировочными полетами.