Март, 14 в 11:49

С началом полномасштабной войны в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

До 24 февраля 2022 года многие украинские мужчины находились за пределами Украины — кто-то вернулся, а кто-то нет.

Предусмотрена ли какая-то ответственность для мужчин, которые выехали до начала полномасштабной войны и не вернулись — узнавали Факты ICTV.

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Ответственность законодательством не предусмотрена

Юрист Ростислав Кравец рассказывает, что на сегодняшний день ответственность за невозврат в Украину во время военного положения не установлена.

— На сегодня такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имеют целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину, — отмечает юрист.

Кравец добавляет, что введение такого закона не будет соответствовать нормам Конституции Украины.

— Что касается попыток заставить мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от гастарбайтеров начинает превышать поступления от экспорта, — замечает Кравец.

То есть сегодня в Украине нет никакой административной или уголовной ответственности за невозврат мужчин, выехавших до 24 февраля 2022 года.

Кравец также отмечает, что введение определенных штрафов мужчинам, которые будут возвращаться — это нарушение Конституции и прав человека.

— Также законом не предусмотрена и принудительная мобилизация, в случае возвращения мужчины, который был за границей до войны, — резюмирует Кравец.

Кравец добавляет, если мужчине была вручена повестка, но он каким-то образом выехал за границу уже после 24 февраля 2022 года и не явился в военкомат, то за это предусмотрена административная ответственность. В других случаях никакой ответственности за невозвращение нет.

Военный учет за рубежом 2023

В конце 2022 года Кабинет министров Украины принял новый порядок воинского учета — Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

В постановлении был поднят вопрос о призывниках, которые сейчас находятся за границей. В частности в постановлении говорится, что украинцы, достигшие призывного возраста и сейчас находящиеся за границей, обязаны становиться на воинский учет в дипломатических учреждениях.

Адвокат отмечает, что данное постановление затрагивает непосредственно мужчин призывного возраста, находящихся за границей.

По словам эксперта, весомых изменений в постановлении нет, ведь и до этого дипломатические представительства Украины за рубежом вели определенный учет украинцев и способствовали, в случае необходимости, возвращению призывников домой.

— Сейчас на все консульские учреждения возлагаются определенные обязанности: информирование призывников и проведение мобилизации тех лиц, которые находятся за границей, являются лицами призывного возраста. Как это будет происходить, пока неизвестно, будет очень интересно, — отмечает Кравец.

То есть украинские посольства и консульства за рубежом будут вести воинский учет на основе данных временного консульского учета, соответственно военнообязанные мужчины должны находиться на этом учете.

— На временный консульский учет должны стать и мужчины, и женщины, то есть все граждане Украины. Что касается воинского учета, то это касается только призывников, военнообязанных и резервистов, – говорит Кравец.

Постановлением определяется, что призывники, военнообязанные и резервисты должны быть на воинском учете независимо от места пребывания. Соответственно, только эти категории мужчин должны стать на воинский учет за рубежом.

Если лицо выезжает на срок более трех месяцев, то оно должно стать на воинский учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

В таком случае, украинцы должны лично обратиться в зарубежное дипучреждение Украины в семидневный срок со дня прибытия к новому месту жительства.

С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины и соответствующие военно-учетные документы.