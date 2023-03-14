Март, 14 в 8:03

В метро Киева временно не работает QR-код из приложения Киев Цифровой

14 марта на станциях метро Киева временно не работает QR-код, сгенерированный в приложении Киев Цифровой. Случилось это по техническим причинам – Специалисты оператора автоматизированной системы оплаты проезда Коммунальное предприятие Главный информационно-вычислительный центр пытаются как можно быстрее решить вопрос, – отмечают в КГГА. О возобновлении работы QR-кодов будет сообщено дополнительно. Сейчас смотрят На данный момент оплатить проезд можно: транспортной картой,

бумажным QR-билетом,

бесконтактной банковской картой,

мобильным приложением ApplePay и Google Pay. Источник: КГГА

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