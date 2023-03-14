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Факты / Україна / Общество

В метро Киева временно не работает QR-код из приложения Киев Цифровой

Татьяна Забожко, редактор ленты
В метро Киева временно не работает QR-код из приложения Киев Цифровой
Фото: Depositphotos

14 марта на станциях метро Киева временно не работает QR-код, сгенерированный в приложении Киев Цифровой.

Случилось это по техническим причинам

– Специалисты оператора автоматизированной системы оплаты проезда Коммунальное предприятие Главный информационно-вычислительный центр пытаются как можно быстрее решить вопрос, – отмечают в КГГА.

О возобновлении работы QR-кодов будет сообщено дополнительно.

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На данный момент оплатить проезд можно:

  • транспортной картой,
  • бумажным QR-билетом,
  • бесконтактной банковской картой,
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Источник: КГГА

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