В метро Киева временно не работает QR-код из приложения Киев Цифровой
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14 марта на станциях метро Киева временно не работает QR-код, сгенерированный в приложении Киев Цифровой.
Случилось это по техническим причинам
– Специалисты оператора автоматизированной системы оплаты проезда Коммунальное предприятие Главный информационно-вычислительный центр пытаются как можно быстрее решить вопрос, – отмечают в КГГА.
О возобновлении работы QR-кодов будет сообщено дополнительно.
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На данный момент оплатить проезд можно:
- транспортной картой,
- бумажным QR-билетом,
- бесконтактной банковской картой,
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
Источник: КГГА