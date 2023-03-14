Волга никогда не выиграет гонку у Mercedes: военный эксперт объяснил, как истребители для ВСУ изменят события на фронте

Март, 14 в 20:45

Украине необходимы самолеты западного образца, чтобы приблизить освобождение временно оккупированных территорий от российской армии. Авиация от партнеров сможет помочь “поохотиться” на системы противовоздушной обороны РФ.

Об этом в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявил военный эксперт Петр Черник, отвечая на вопрос о том, как изменит ситуацию на фронте поставка самолетов Украине.

— Авиация — это оружие, которое меняет правила боевых действий. На мой взгляд, нужны F-16, F-15 и другие более серьезные самолеты. Но серьезно ли они улучшат уничтожение врага? Однозначно. Особенно в части перехвата аэродинамических, имею в виду крылатых ракет. Те самолеты могли бы за ними охотиться, — утверждает аналитик.

Эксперт сравнил российский МиГ-29 и истребитель F-16 с Волгой и Mercedes соответственно. По его мнению, обе машины могут хорошо ездить, однако Волга никогда не сможет выиграть этих гонок.

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