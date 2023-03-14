Волга никогда не выиграет гонку у Mercedes: военный эксперт объяснил, как истребители для ВСУ изменят события на фронте
Украине необходимы самолеты западного образца, чтобы приблизить освобождение временно оккупированных территорий от российской армии. Авиация от партнеров сможет помочь “поохотиться” на системы противовоздушной обороны РФ.
Об этом в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявил военный эксперт Петр Черник, отвечая на вопрос о том, как изменит ситуацию на фронте поставка самолетов Украине.
— Авиация — это оружие, которое меняет правила боевых действий. На мой взгляд, нужны F-16, F-15 и другие более серьезные самолеты. Но серьезно ли они улучшат уничтожение врага? Однозначно. Особенно в части перехвата аэродинамических, имею в виду крылатых ракет. Те самолеты могли бы за ними охотиться, — утверждает аналитик.
Эксперт сравнил российский МиГ-29 и истребитель F-16 с Волгой и Mercedes соответственно. По его мнению, обе машины могут хорошо ездить, однако Волга никогда не сможет выиграть этих гонок.
— F-16 действительно нужен — это уникальная, серьезная и очень качественная машина. Они примерно в одной аналогии, то есть МиГ-29 является аналогом F-16. Даже представьте, что очень хорошо отремонтированный МиГ-29 — это такая совокупная Волга, а F-16 — совокупный Mercedes. А Волга никогда не выиграет гонку у Mercedes, хотя также может очень хорошо ехать, — подчеркнул военный эксперт.