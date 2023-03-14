Уничтожены 4 САУ и 15 оккупантов: после ударов по подразделению РФ в Абрикосовке активизировались обыски

Март, 14 в 18:26

В Абрикосовке временно оккупированной территории Херсонской области РФ, при активной поддержке местных оккупантов и коллаборантов, активизировала фильтрационные мероприятия против жителей.

По данным Генерального штаба ВСУ, причиной обысков частных домов, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ.

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В результате ударов полностью уничтожено четыре единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Количество раненых проверяется и уточняется, добавили в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава врага.