Водный Мир открыл первый Пункт незламності в Черноморске

Март, 15 в 12:04

В городе Черноморск Одесской области открылся Пункт незламності Свет заботы к каждому украинцу.

Об этом сообщают в пресс-службе компании Водный Мир, которая стала инициатором и инвестором открытия пункта. Соорганизатором мероприятия стал Черноморский городской совет.

Заместитель председателя Черноморской городской администрации Роман Телипов, открывая мероприятие, отметил, что это первый такой пункт в микрорайоне 1-го Мая города Черноморск.

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— Я очень благодарен Водному миру за эту полезную инициативу. Надеюсь, что этот Пункт незламності станет любимым местом черноморцев, где они смогут поработать и отдохнуть, — заявил городской чиновник.

По словам директора по маркетингу компании Водный мир Анны Головизниной-Сиринской, этот район Черноморска был выбран не случайно, ведь в нем до сих пор не было подобного пункта, что составляло серьезные неудобства для жителей города во время длительных отключений света в Одесской области.

— Пункт незламності оборудован по всем современным требованиям: может вместить более 50 человек, обеспечен бесперебойной поставкой электричества и тепла и скоростным интернетом. Посетители Пункта незламності смогут работать, зарядить телефоны и гаджеты, полакомиться вкусностями от Водного мира, горячими и холодными напитками. Для самых маленьких гостей есть детская комната — с раскрашками, карандашами, чтобы малыш не скучал, — заявила представительница Водного мира.

В компании надеются, что Пункт незламності не понадобится жителям Черноморска по прямой необходимости, потому что длительных отключений света в Одесской области больше не будет.

Зато локацию можно использовать как центр семейного отдыха или клуб по интересам, где можно пообщаться, поиграть в шахматы, шашки или нарды.

Адрес центра — г. Черноморск, улица 1 Мая, дом 17-в.