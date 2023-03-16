Март, 16 в 18:25

На временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается принудительная паспортизация населения.

В городе Токмак так называемая российская власть вместе с представителями ФСБ угрожают местным жителям, которые отказались от получения паспорта РФ.

Оккупанты пугают население вывозом детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Также отмечается, что Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно.

— В городе Бердянск Запорожской области из акватории морского порта отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, которая загружена пшеницей, — говорится в сводке.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага.