Март, 16 в 13:06

Село Кондрашовка расположено между Купянском и Двуречной, что на Харьковщине. До линии фронта с десяток километров.

Враг постоянно пытается прорвать оборону украинских защитников на Купянском направлении и бьет по домам мирных людей из всего возможного оружия. Купянск и близлежащие села ежедневно в сводках Генштаба.

Две недели назад военная администрация объявила обязательную эвакуацию детей и маломобильных людей Купянской общины — это пожилые, люди с инвалидностью, беременные.

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Как проходит эвакуация людей, рассказывают журналисты Фактов ICTV.

По состоянию на понедельник у волонтеров Красного Креста появилась заявка на эвакуацию всего семи человек.

В Кондрашовке время от времени слышны взрывы.

— Это Грады. Двуречная! — говорит, не задумываясь, Евгений Кириченко, волонтер Красного Креста.

— А вы уже различаете обстрелы? — спрашиваю.

— Да, и Грады, и минометы, — сказал Евгений Кириченко.

Мужчина за рулем эвакуационного буса, кажется, его не волнуют ни взрывы, ни разбитые дороги: Если водитель спокоен, то и люди, которых эвакуируешь, спокойны. Если не будет примера, будет горе.

Вы же слышите, что бахкает! Как Красный Крест эвакуирует детей из-под Купянска / 2 фотографии

В Кондрашовке до войны жило около тысячи человек, сейчас осталась четверть из них, говорит Неля. Женщина хватается за сумки, как только эвакуационный бус подъезжает к ее дому. Она провожает дочь, сына и двух внуков, сама не едет.

— Страшно, в погребе прячемся, но я здесь родилась, я здесь прожила уже сколько лет! Мне 49. Здесь похоронены мои родные. Я отсюда никуда не хочу уезжать, это моя земля! А еще петухи, козы, собаки, коты, их тоже надо кормить, они к нам привыкли, — говорит Неля Кныш, жительница Кондрашовки.

Целует на прощание внуков Алексея и Александра, сама себе приказывает не плакать: Плохая примета в дорогу.

Именно ради детей и решилась выезжать, говорит мама этих двух школьников — в селе ни связи, ни интернета, самостоятельно выезжать боялась, собственного транспорта нет, да и куда ехать — не знала.

— Невыносимо, потому что очень часто по подвалам, детям учиться надо! Сами согласились, сами позвонили, чтобы выехать, — говорит Татьяна Устич, жительница Кондрашовки.

Вы же слышите, что бахкает! Как Красный Крест эвакуирует детей из-под Купянска / 3 фотографии

На соседней улице волонтеры забирают родственников Татьяны. Яна Воронченко выезжает вместе с дочерью. Когда вспоминает о муже — плачет — он под Бахмутом.

— У нас на улице есть и подростки, и детки. Еще не все выехали. Мы же надеялись, что их (оккупантов) не пропустят сюда, а оно сунет и сунет! Вы же слышите, что бахкает! — говорит Яна Воронченко, жительница Кондрашовки.

В селе еще остается около 30 детей, рассказывает Яна. Сегодня выезжает только трое.

Игорь Клименко, командир эвакуационного отряда, говорит, что это за гранью понимания. Люди отказываются ехать, даже когда эвакуационное авто уже под воротами.

— Люди отказываются, пока не припечет. А как припечет, звонят, умоляют — приезжайте, заберите нас! — говорит волонтер Красного Креста Игорь Клименко.

На балконе двухэтажки сушатся пеленки, из окна выглядывает молодая девушка — провожает соседей в эвакуацию. У самой двое детей — одному шесть месяцев, второму два года. Выезжать пока не собирается, хотя недавно прилетело прямо в их дом.

— У нас тут рядом с домом упало, по соседскому балкону, по окнам, после этого больше шансов задуматься об эвакуации, потому что есть дети. Так мы бы в ванную заскочили, но не факт, что помогло бы. Пока сидим в квартире, потому что в подвале сыро, мокро, грязно, страшно спускаться, чтобы не заболели, — говорит Юлия, жительница Кондрашовки.

Игорь из Красного Креста еще раз предлагает Юлии эвакуироваться, но она в очередной раз отказывается. Волонтер оставляет телефон и просит обязательно набрать, как только надумает выезжать.

— Это беда, вы же слышите, говорит, что прилетало, и Грады фосфорные, тут очень часто С-300 прилетает! Не выезжает, но в первую очередь она сетует (на опасность) для детей! — сказал Игорь Клименко.

Руководитель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич отмечает, что интенсивность обстрелов растет, россияне бьют хаотично, безопасных мест нет, но тех, кто хочет уехать, не много. Эвакуация обязательная, но люди пишут отказы.

— Это злит! Я не понимаю, зачем подвергать опасности детей! Что их мотивирует оставаться?! У нас есть плохие примеры в Двуречанской общине, где так же люди оставались, но после того, как интенсивность обстрелов выросла существенно, когда в Двуречной сейчас невозможно найти уцелевший дом, то люди начинают выезжать. К сожалению, их мотивирует, когда прилетело слева, справа и к тебе в огород. С момента объявления у нас эвакуировалось до 10 маломобильных людей. И дали согласие на эвакуацию семь семей с детьми. К сожалению, есть такая тенденция, что около 350 родителей — это семьи, где проживает почти 500 детей — отказались на сегодня от эвакуации. Но мы надеемся — сейчас вышло постановление Кабмина, где более-менее расписан механизм, как можно сделать принудительную эвакуацию детей вместе с родителями, — рассказывает Андрей Канашевич.

Он убеждает, что те, кто эвакуируется сейчас, и те, кто будет выезжать в дальнейшем, будут иметь жилье и еду.

Фото: Игорь Тамбиев, Факты ICTV