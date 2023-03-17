Март, 17 в 17:20

В Украине действует негосударственная благотворительная организация СОС Детские Городки, которая уже более 19 лет помогает детям-сиротам и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

За это время более 100 тыс. детей и взрослых получили поддержку от фонда.

Факты ICTV узнавали, что известно о СОС Детские Городки, как получить помощь от организации и как стать донором.

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СОС Детские городки: что известно об организации

Это международная независимая благотворительная организация социального направления, которая помогает детям в 136 странах и территориях мира.

История организации началась в 1949 году. Тогда австрийский педагог Герман Гмайнер основал первый СОС Детский Городок в городе Имст для детей-сирот, чьи родители погибли во время Второй мировой войны.

На строительство первого городка Гмайнер потратил около $40, которые он собрал из соседей и друзей, поверивших в его замысел.

За время своей жизни Гмайнер основал 230 детских кампусов по всему миру, за что он и его организация были трижды номинированы на Нобелевскую премию.

Сейчас в мире построено и работает более 550 детских городков! За 72 года деятельности организации помощь получили более 4 млн детей по всему миру!

СОС Детские Городки — это уникальная альтернатива детским домам, место, где каждый ребенок получает возможность расти в любящей семье.

В таких Детских Городках дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, живут в приемных семьях, получая все необходимое для полноценного развития в атмосфере любви, уважения и доверия.

В Украине это единственная организация, комплексно подходящая к проблеме сиротства, работая не только с последствиями, но и над профилактикой – путем поддержки уязвимых семей.

— Если сохранить родную семью не удается, то мы обеспечиваем полноценную замену в семейных формах воспитания, руководствуясь исключительно интересами ребенка. Мы готовим детей к самостоятельной жизни и поддерживаем их по достижении совершеннолетия, — добавляют в организации.

Также в Украине действует проект СОС Дети: Программа экстренного реагирования. Цель проекта — способствовать защите семей и детей на территориях пострадавших от боевых действий, семей ВПЛ, пострадавших от войны и вынужденных переселиться из опасных населенных пунктов, где проводятся активные боевые действия, в другие регионы Украины.

География проекта: Киевская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская, Харьковская, Донецкая, Львовская, Хмельницкая, Сумская и Черниговская области.

Проект предусматривает:

Оказание гуманитарной помощи: продуктовые, гигиенические и непродовольственные товары, медикаменты и тому подобное.

Оказание психосоциальной поддержки семьям с детьми.

Экстренная транспортировка пострадавшего населения и покрытие связанных с этим расходов.

Обеспечение краткосрочного проживания в центрах временного пребывания и питания бенефициаров, которые были вынуждены сменить места пребывания в результате боевых действий.

Предоставление юридических и образовательных услуг для детей и семей из целевой группы программы.

Организация детских пространств в местах скопления семей с детьми, на территориях пострадавших от боевых действий.

Для реализации проекта привлечены местные громады.

Как получить денежную помощь от организации СОС Детские городки?

С марта 2023 года организация возобновила прием заявок на получение денежной помощи для семей с детьми из приемных семей, ДБСТ и опекунских семей, в которых воспитывается по крайней мере один ребенок-сирота или ребенок лишен родительской опеки.

Программа действует в 12 областях Украины:

Киевской

Житомирской

Черниговской

Сумской

Харьковской

Луганской

Донецкой

Запорожской

Херсонской

Николаевской

Одесской

Днепропетровской области.

Размер денежной помощи составляет 2200 грн на одного члена семьи (один из родителей и дети до 18 лет). Выплаты осуществляются в течение трех месяцев один раз в месяц.

Одна семья может подать только одну заявку на получение пособия. Зарегистрироваться может только один человек от каждой семьи. Обратите внимание, если вы уже участвовали в программе, получить помощь повторно не сможете.

Регистрация заявок для участия в программе денежной помощи продлится до 31 марта 2023 года.

Чтобы получить денежную помощь от СОС Детские Городки, необходимо заполнить Заявление для получения благотворительной помощи от МБО БФ СОС Детские Городки Украина.

Заявка будет рассмотрена в несколько этапов:

сначала с вами свяжутся специалисты организации для уточнения дополнительной информации и получения подтверждающих документов;

затем ваши документы будут проверяться;

выплата будет произведена в течение двух недель после верификации документов (при условии, что ваша семья соответствует всем критериям).

Какие документы необходимы?

Вы должны подготовить копии таких документов:

паспорта;

идентификационного кода;

справки ВПЛ (при наличии);

решение о создании ПС/ДДСТ, для опеки – решения органа опеки/попечительства/суда;

свидетельства о рождении детей;

выписки из банка или банковского приложения о реквизитах карты (номер IBAN).

Также вы должны написать заявление и дать согласие на сбор и обработку своих персональных данных и данных ваших детей. Оригиналы заявление и согласия должны быть отправлены на адрес организации Новой Почтой.

— Выплата пособия будет осуществлена только после получения оригиналов заявления и согласий на обработку персональных данных.

Подробную информацию о выплатах денежной помощи и условиях получения, смотрите по ссылке.

Как стать донором для СОС Детские Городки?

Чтобы подарить детям поддержку, вы можете прислать денежную помощь. Для этого:

Перейдите по ссылке.

Выберите сумму ежемесячного пособия — это может быть 280, 350, 400 грн или любая другая сумма.

Укажите персональные данные: имя, фамилию, дату рождения, номер телефона и электронный адрес.

Нажмите Помочь сейчас .

. На экране появится форма для заполнения данных банковской карты, с которой будет ежемесячно списываться сумма, которую вы отметили.

Заполните все данные и нажмите Оплатить.

Также вы можете отправить разовую помощь!