Март, 17 в 12:07

В Киеве с 26 марта сократят комендантский час.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

Недавно КГВА вместе с командованием обороны Киева решили убрать некоторые блокпосты в столице, некоторые останутся функционировать, а часть перейдет в “спящий” режим. Сейчас это решение уже внедряется.

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Также сейчас идет согласование изменения продолжительности комендантского часа в Киеве.

Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта комендантский час в столице Украины сократится.

Так, с воскресенья, 26 марта, он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.

Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социальной напряженности, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время своей работы, отмечают в КГВА.

— Но в сотый, в тысячный раз всем напомню — война не закончилась. Война продолжается. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если возникнут основания — меры безопасности могут быть усилены. В частности, и продолжительность комендантского часа может быть увеличена, — заявил Сергей Попко, начальник КГВА.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Комендантский час в Украине — где продолжат действовать ограничения в 2023 году, читайте в нашем материале.