Украинцы в приложении Дія проголосовали за новое название Южной железной дороги

Март, 17 в 11:30

В голосовании по переименованию Южной железной дороги в приложении Дія, приняли участие более 860,4 тыс. пользователей.

Об этом в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Продолжаем убирать российский след из названий филиалов Укрзализныци. Украинцы выбрали в Дії новое название для Южной железной дороги, – написал он.

Большинство из участников голосования поддержали вариант Харьковская железная дорога — 335,6 тыс. голосов.

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За Слобожанскую железную дорогу проголосовали 234,7 тыс. людей, за Восточную — 232,5 тыс., а за Слободскую было отдано 57,4 тыс. голосов.

– Спасибо за вашу активность. Это помогает нам развивать электронную демократию. Чтобы мнение каждого украинца учитывалось при принятии решений в стране, – отметил Федоров.

Он отметил, что результаты этого голосования учтут при переименовании железнодорожных филиалов.