Выплата начнется еще до окончания войны. Зеленский подписал закон о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал одобренный ВР 23 февраля законопроект №7198 о механизме возмещения за поврежденное и разрушенное жилье.
Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
– Закон определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, ее виды, способ оценки и принятия решения о ее предоставлении, а также возможности ее использования для получения нового жилья, — говорится в сообщении.
Документ внедряет механизм, который будет работать еще до окончания войны.
Граждане, которые потеряли дом, смогут самостоятельно выбрать жилье, независимо от его местонахождения, а государство перечислит средства продавцу жилья.
Процедура компенсации:
Первый этап – подача заявки относительно разрушенного в результате боевых действий жилья через Дію, ЦНАП, органы соцзащиты или нотариуса;
Второй этап – рассмотрение заявления, осмотр разрушенного жилья и определение суммы компенсации;
Третий этап – принятие решения о ее предоставлении. Процедура будет занимать 30 дней.
Кто может получить компенсацию:
- владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;
- заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);
- физлица, которые осуществили инвестирование/финансирование строительства;
- члены жилищных кооперативов, которые выкупили жилье, но не оформили право собственности на него;
наследники вышеуказанных лиц.
Также право на компенсацию имеют ОСМД, управляющие, ЖСК. Это касается восстановления общего имущества многоквартирного дома.
Откуда возьмут средства на компенсации:
- фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры;
- средства государственного и местных бюджетов;
- средства МФО, других кредиторов и инвесторов;
- международная техническая, возвратная или безвозвратная финансовая помощь;
репарации или другие взыскания с РФ.
Согласно подсчетам, более 1 млн украинцев на сегодня остались без жилья.
Напомним, о повреждении или разрушении жилья уже сообщили жители 350 тыс. жилых домов с общей площадью более 20 тыс. кв. м.