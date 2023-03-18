Выплата начнется еще до окончания войны. Зеленский подписал закон о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье

Март, 18 в 11:26

Президент Украины Владимир Зеленский подписал одобренный ВР 23 февраля законопроект №7198 о механизме возмещения за поврежденное и разрушенное жилье.

Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

– Закон определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, ее виды, способ оценки и принятия решения о ее предоставлении, а также возможности ее использования для получения нового жилья, — говорится в сообщении.

Документ внедряет механизм, который будет работать еще до окончания войны.

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Граждане, которые потеряли дом, смогут самостоятельно выбрать жилье, независимо от его местонахождения, а государство перечислит средства продавцу жилья.

Процедура компенсации:

Первый этап – подача заявки относительно разрушенного в результате боевых действий жилья через Дію, ЦНАП, органы соцзащиты или нотариуса;

Второй этап – рассмотрение заявления, осмотр разрушенного жилья и определение суммы компенсации;

Третий этап – принятие решения о ее предоставлении. Процедура будет занимать 30 дней.

Кто может получить компенсацию:

владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);

физлица, которые осуществили инвестирование/финансирование строительства;

члены жилищных кооперативов, которые выкупили жилье, но не оформили право собственности на него;

наследники вышеуказанных лиц.

Также право на компенсацию имеют ОСМД, управляющие, ЖСК. Это касается восстановления общего имущества многоквартирного дома.

Откуда возьмут средства на компенсации:

фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры;

средства государственного и местных бюджетов;

средства МФО, других кредиторов и инвесторов;

международная техническая, возвратная или безвозвратная финансовая помощь;

репарации или другие взыскания с РФ.

Согласно подсчетам, более 1 млн украинцев на сегодня остались без жилья.

Напомним, о повреждении или разрушении жилья уже сообщили жители 350 тыс. жилых домов с общей площадью более 20 тыс. кв. м.