С ограничениями только Житомирщина. Какая ситуация в Украине со светом 18 марта
Энергосистема Украины работает стабильно, электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
Об этом сообщают в Укрэнерго.
Однако в ведомстве отмечают, что в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, вынужденно применяются ограничения потребления.
– Также при росте потребления возможны ограничения в Киевской области, – говорится в сообщении.
В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет.
Лимиты потребления в области не доводились.
Напомним, накануне российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами-камикадзе типа Shahed- 136/131.
Силами и средствами воздушных командований Центр, Восток и Запад Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 11 ударных беспилотников в центральных, западных и восточных областях соответственно.