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Факты / Україна / Общество

С ограничениями только Житомирщина. Какая ситуация в Украине со светом 18 марта

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Энергосистема Украины работает стабильно, электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

Однако в ведомстве отмечают, что в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, вынужденно применяются ограничения потребления.

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– Также при росте потребления возможны ограничения в Киевской области, – говорится в сообщении.

В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет.

Лимиты потребления в области не доводились.

Напомним, накануне российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами-камикадзе типа Shahed- 136/131.

Силами и средствами воздушных командований Центр, Восток и Запад Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 11 ударных беспилотников в центральных, западных и восточных областях соответственно.

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