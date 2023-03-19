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Факты / Україна / Общество

ООН возобновляет выплаты переселенцам: кто имеет право, куда обращаться и какие документы нужны

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Гривня, гроші, виплати, зарплата, податки, деньги,
Фото: Depositphotos

Агентство ООН по делам беженцев возобновило регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и пострадавших от войны.

Об этом сообщило Минреинтеграция.

Отмечается, что на выплаты могут рассчитывать люди, которые раньше не получали выплаты от международных организаций и которые имеют доход менее 5400 грн в месяц. В приоритете – наиболее незащищенные слои населения.

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Куда обращаться

Для подачи заявки необходимо обратиться в пункт сбора данных в вашем регионе или в мобильную группу, которая осуществляет выезды в пределах области.

Какие документы нужны

Для заполнения заявки при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, номер банковской карты, любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

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Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Исключение составляют маломобильные граждане.

— Для семей, где есть такие люди, допускается регистрация без их присутствия по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья, — сообщают в Минреинтеграции.

Более подробную информацию и расписание движения мобильных групп по областям можно найти в официальных Telegram-каналах по ссылке.

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