Правовой навигатор для раненых военных. Маси Найем о том, как преодолеть бюрократический ад при оформлении инвалидности

Март, 19 в 17:05

После ада войны военнослужащие, получившие ранения, попадают в другой ад — бюрократический. Военно-врачебная комиссия, куча справок, установление группы инвалидности.

Общественная организация Принцип создала интернет-платформу — Правовой навигатор для раненых военных, где наши защитники смогут найти всю необходимую информацию по оформлению инвалидности.

О создании этого сайта в эфире телемарафона Единые новости ведущей Яне Брензей рассказал основатель ОО Принцип, адвокат и военнослужащий Маси Найем.

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Маси Найем на собственном опыте столкнулся с этой проблемой, когда после выписки из госпиталя, взялся за оформление инвалидности и его постоянно отправляли из одной структуры в другую, не предоставляя нужной информации.

– Почему это раздражает, почему у меня определенная фрустрация, почему я чувствую себя брошенным. Потому что я не понимаю, где прочитать сводную информацию, что дальше мне делать, — сказал он.

В воинской части военному дали направление в МСЭК. Но когда он туда пришел, его направили к семейному врачу, который должен был сформировать “какой-то пакет документов и куда-то направить”.

– Я вышел и думаю, что можно было бы напечатать одну страницу с информацией, которую можно было бы давать раненым. Теперь я буду идти к своему гражданскому врачу, который будет формировать “какой-то пакет документов”. Что потом произойдет? Я пока до сих пор не понял. И мы это хотим изменить, — рассказал военный.

Как должна предоставляться инвалидность раненому военному

– В своем идеальном представлении я вижу, что когда я получил ранение, проснулся в больнице, потом меня выписали и я поехал домой. И я знаю точно, что в это время государство работает над этими документами без меня. Я же был в больнице два месяца. Проведите мне ВВК, исследования, все документы сделайте, чтобы я потом поехал домой. Потому что самое главное в своей жизни я уже отдал — это мое здоровье. А вы просто направьте этот процесс.

Каких изменений удалось достичь

Президент Украины Владимир Зеленский поднял этот вопрос на Ставке и уже удалось добиться минимальных, но изменений.

Например, отмечает Найем, в военно-врачебной комиссии волонтеры принесли и поставили скамейки.

Представители ОО договорились, чтобы волонтеры могли участвовать в помощи раненым военным в разных регионах.

– Мы сделали правовой навигатор, где раненый может зайти, посмотреть на какой стадии он находится, нажать и проверить, какой нужен дальше документ. И это бесплатно.

Если вы или ваши родные получили ранения на войне и нуждаются в правовой помощи в оформлении инвалидности, всю необходимую информацию можно знать на этом сайте – правового навигатора для раненых военных.

Фото:Masi Nayyem