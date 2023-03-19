Правовой навигатор для раненых военных. Маси Найем о том, как преодолеть бюрократический ад при оформлении инвалидности
После ада войны военнослужащие, получившие ранения, попадают в другой ад — бюрократический. Военно-врачебная комиссия, куча справок, установление группы инвалидности.
Общественная организация Принцип создала интернет-платформу — Правовой навигатор для раненых военных, где наши защитники смогут найти всю необходимую информацию по оформлению инвалидности.
О создании этого сайта в эфире телемарафона Единые новости ведущей Яне Брензей рассказал основатель ОО Принцип, адвокат и военнослужащий Маси Найем.
Маси Найем на собственном опыте столкнулся с этой проблемой, когда после выписки из госпиталя, взялся за оформление инвалидности и его постоянно отправляли из одной структуры в другую, не предоставляя нужной информации.
– Почему это раздражает, почему у меня определенная фрустрация, почему я чувствую себя брошенным. Потому что я не понимаю, где прочитать сводную информацию, что дальше мне делать, — сказал он.
В воинской части военному дали направление в МСЭК. Но когда он туда пришел, его направили к семейному врачу, который должен был сформировать “какой-то пакет документов и куда-то направить”.
– Я вышел и думаю, что можно было бы напечатать одну страницу с информацией, которую можно было бы давать раненым.
Теперь я буду идти к своему гражданскому врачу, который будет формировать “какой-то пакет документов”. Что потом произойдет? Я пока до сих пор не понял. И мы это хотим изменить, — рассказал военный.
Как должна предоставляться инвалидность раненому военному
– В своем идеальном представлении я вижу, что когда я получил ранение, проснулся в больнице, потом меня выписали и я поехал домой. И я знаю точно, что в это время государство работает над этими документами без меня.
Я же был в больнице два месяца. Проведите мне ВВК, исследования, все документы сделайте, чтобы я потом поехал домой. Потому что самое главное в своей жизни я уже отдал — это мое здоровье. А вы просто направьте этот процесс.
Каких изменений удалось достичь
Президент Украины Владимир Зеленский поднял этот вопрос на Ставке и уже удалось добиться минимальных, но изменений.
Например, отмечает Найем, в военно-врачебной комиссии волонтеры принесли и поставили скамейки.
Представители ОО договорились, чтобы волонтеры могли участвовать в помощи раненым военным в разных регионах.
– Мы сделали правовой навигатор, где раненый может зайти, посмотреть на какой стадии он находится, нажать и проверить, какой нужен дальше документ. И это бесплатно.
Если вы или ваши родные получили ранения на войне и нуждаются в правовой помощи в оформлении инвалидности, всю необходимую информацию можно знать на этом сайте – правового навигатора для раненых военных.
Фото:Masi Nayyem