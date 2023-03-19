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Факты / Україна / Общество

В Луганской области пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic

Юля Захарченко, редактор ленты
В Луганской области пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic
Фото: Госпогранслужба

В Луганской области украинские пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic 2 Enterprise, который пытался разведывать позиции защитников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, которая обнародовала фотографии с вражеским беспилотным летательным аппаратом.

— На Луганщине пограничники обезвредили БПЛА врага. На этот раз — это DJI Mavic 2 Enterprise. Дрон оккупантов попытался вести аэроразведку позиций пограничников Луганского отряда. Но попытка для шпиона оказалась неудачной — наши бойцы приземлили коптер с помощью антидронового ружья, — говорится в сообщении.

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Источник: Госпогранслужба
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