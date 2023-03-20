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Факты / Україна / Общество

Будут ли повышать пенсионный возраст для украинцев и кому проиндексируют выплаты с апреля

Малиновская Ангелина, редактор ленты
люди похилого віку
Фото: Depositphotos

Правительство не рассматривает повышение пенсионного возраста.

Об этом в эфире Єдиних новин сказала первый замминистр соцполитики Дария Марчак.

– Нет, этот вопрос (увеличение пенсионного возраста, – Ред.) не рассматривается. Собственно, индексация не имеет рисков, она уже состоялась как факт. 1 апреля будет ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а с 1 июля будут индексированы пенсии для тех лиц, которые были государственными служащими или сотрудниками местных органов власти, учеными, и для некоторых других категорий граждан, — сказала она.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали пошаговую инструкцию, как просмотреть размер пенсии онлайн.

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