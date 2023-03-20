Правительство не рассматривает повышение пенсионного возраста.

Об этом в эфире Єдиних новин сказала первый замминистр соцполитики Дария Марчак.

– Нет, этот вопрос (увеличение пенсионного возраста, – Ред.) не рассматривается. Собственно, индексация не имеет рисков, она уже состоялась как факт. 1 апреля будет ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а с 1 июля будут индексированы пенсии для тех лиц, которые были государственными служащими или сотрудниками местных органов власти, учеными, и для некоторых других категорий граждан, — сказала она.