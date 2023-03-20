Март, 20 в 0:09

Сезон тепличных овощей в Украине откладывается. Огурец еще совсем недавно стоил более 200 грн, помидор — тоже не дешевле.

Почему украинского товара так мало на полках и когда ранние овощи станут доступными — Факты ICTV пообщались с руководителем тепличного хозяйства Дубово-Агро Василием Миракиным и заместителем руководителя Всеукраинского аграрного совета Денисом Марчуком.

Ситуация с огурцом на рынке сейчас непростая, но постепенно улучшится, объясняют эксперты.

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Из-за энерготеррора тепличные хозяйства начали сезон высадки огурцов и, соответственно, сбора урожая позже. Обычно в апреле уже сезон заканчивали, а теперь в это время будет только пик.

Самая большая проблема, которая возникла во время отсутствия электричества — выращивание рассады. Без стабильного и мощного искусственного освещения ее невозможно вырастить.

— Стал вопрос о выращивании самой рассады, потому что рассада без досвечивания не выращивается вообще. Это натриевые лампы, они очень много потребляют, и мы фактически нигде не могли ни закупить рассаду, ни вырастить ее самостоятельно, и это сместило сезон примерно на полтора месяца, — объяснил Василий Миракин.

Поэтому большинство производителей дождались стабилизации энергосистемы, хотя на рынке возник дефицит украинского продукта.

— Все ожидали, что украинский огурец уже выйдет на рынок, но его еще не было, и у нас буквально две недели назад цена на полках супермаркета достигала даже больше, чем 200 грн за килограмм. Получилось так, что турецкие фермеры закончили сезон урожайности, а мы его еще не начали, и образовался такой вакуум на рынке. Сейчас цена стабилизировалась. На оптовом рынке огурец стоит 70-90 грн. Но для хозяйств еще нет пиковой выборки, то есть сегодня идет выборка где-то на треть от объема, период вегетации, урожайности только набирает обороты, ожидается снижение цены, — отметил Василий Миракин.

Эксперты считают, что через 2-3 недели, когда на рынке появится больше украинских огурцов, цена упадет до 40 грн. А дальше уже пойдут огурцы из парников и с человеческих огородов.

А вот с помидорами ситуация сложнее. Эксперты прогнозируют дефицит тепличного украинского овоща.

— Его сейчас в теплицах в Украине фактически нет. Если огурец требует меньше досвечивания, его можно выращивать даже без искусственного досвечивания, то помидор в таких условиях невозможно вырастить именно в это время года. Поэтому цена на помидор будет расти, снижение цены ожидается, скорее всего, где-то на конец августа. Цена составит где-то 25-40 грн, когда в ход пойдет уже украинский полевой помидор, — сказал предприниматель.

К тому времени украинцев будет спасать импортный помидор, но он преимущественно из Турции, где сейчас цены выросли. Поэтому и в Украине будет недешевым.

— Он преимущественно заходит из Турции. Цены там также выросли, и закупочная стоимость достаточно высокая. Поэтому будем видеть на прилавках магазинов достаточно дорогую продукцию, — отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Наибольшую массу помидора когда-то нам давала Херсонщина. В этом году она, возможно, частично даст урожай, но часть предпринимателей перестроилась.

Кто-то переехал в Закарпатье или в Залещики, там также вырастят помидор. Зависит еще от погоды. Ранняя весна способствует ранней овощной продукции, но и лето должно быть солнечным, чтобы был урожай.

В целом на дефицит и цену украинских тепличных овощей повлияли несколько факторов. Первый — это оккупация тех территорий, которые традиционно выращивали огурцы и помидоры.

И к этому добавились осенние и зимние ракетные обстрелы энергосистемы, из-за чего предпринимателям пришлось перестроиться.

— Если ты хочешь работать, существовать, хоть что-то заработать, нужно обустраивать новую генерацию освещения. За счет чего? Конечно, это альтернатива в виде генераторов, которые являются достаточно дорогими. Это не поставить генератор под кофейню, который может обеспечить снабжение одной кофемашины. Во-первых, они сами дорогие, во-вторых, обслуживание дорогое, соответственно, все это закладывалось в стоимость продукции, которую мы будем видеть на рынке. Фактически, мы не имеем еще украинского товара, он появится в ближайшее время. Огуречная группа уже в ближайшее время, а томатная — в конце марта, в начале апреля, — сказал Денис Марчук.

В среднем 15-20% — это дополнительные затраты только из-за энерготеррора. Но кроме энергокризиса, на стоимость наложила отпечаток инфляция, логистика и цены на горюче-смазочные материалы.