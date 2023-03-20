Переделанный Искандер, который трудно перехватить: чем отличается гиперзвуковой Кинжал от других систем

Март, 20 в 18:36

Журналисты Фактов недели сравнили гиперзвуковой Кинжал с современными противоракетными системами. Ракета, способная ударить по наземной цели и вооружение, которое должно этому помешать? Но какие характеристики обоих из них будут помогать выполнить эти задачи? Читайте далее в материале.

За год Россия выпустила по Украине более 4 тыс. ракет всех типов. Начиная со старых Точка-У, как во время кровавой атаки против гражданских на железнодорожном вокзале в Краматорске. В то же время наша противовоздушная оборона не способна противостоять Кинжалам, но есть ли в мире ответ на гиперзвуковые атаки?

В самой своей сути ракета комплекса Кинжал — это переделанный Искандер. Но стартует он не с земли, а с самолета. Для этого россияне переделали старый перехватчик МиГ-31, создав модификацию МиГ-31К, который разгоняет ракету перед запуском.

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А вот Patriot, который теоретически должен сбивать баллистические цели, никуда не летает. И скорость его ракет воздушного перехвата — гораздо меньше.

Российские источники предоставляют следующие данные относительно главных характеристик ракет комплекса Кинжал:

скорость от 10 до 12 махов — то есть от 12 тыс. до 14,5 тыс. км/ч;

первая стадия полета происходит на высоте до 20 км;

скорость ракет комплекса Patriot — чуть больше 6 тыс. км/ч, то есть вдвое меньше, чем Кинжал;

досягаемость по высоте такая же, как и у российской цели — 20 км.

Логика проста: чем выше скорость и высота цели, тем труднее ее перехватить.

— Двигатель включается на большой высоте и долгое время ракета сохраняет высокую скорость. Из-за этого ее перехватить очень трудно. Она на конечном этапе все еще остается гиперзвуковой. И наши современные комплексы, которые стоят на вооружении сил противовоздушной обороны, просто не способны их перехватывать, — отметил ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации НАУ Валерий Романенко.

У комплекса Кинжал ситуация еще сложнее: ракета может долго держать гиперзвуковую скорость, поэтому преодолевает все имеющиеся системы ПВО. На этом этапе траектория подобна той, которую держат крылатые ракеты. А после достижения района своей цели Кинжал совершает сногсшибательное пике с углом до 60°. Эта траектория получила название аэробаллистическая. Кажется, сбить эту ракету невозможно именно из-за скорости и траектории.

Но что там с дальностью и радиусом действия? Сразу принимаем во внимание, что носители кинжалов — МиГ-31к, то есть высокомобильная техника. И достаточно лишь им взлететь, как тревога раздается на всей территории Украины.

В то же время сама ракета Кинжал, даже без учета радиуса действия самолета МиГ, способна преодолеть 2 тыс. км. То есть может поражать любую точку в Украине.

Ракеты ЗРК Patriot последней модификации ПАК-3 обеспечивают защиту в радиусе до 100 км. Но по баллистическим целям защитный круг сужается, дальность — всего 20 км.

— Есть определенное направление, откуда в тебя могут лететь ракеты, и ты его защищаешь. Но в случае с Украиной, когда ракета может запускаться из Беларуси, с территории РФ, с оккупированных территорий, в частности, Крыма, мы как раз и имеем 270°. И это именно для баллистических ракет, — сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

Конечно, наша ПВО пытается приспосабливаться. Но надо понимать, что полностью закрыть небо над Украиной — чрезвычайно трудно.

— Сегодня тоже наши советские системы и БУК М1, и С-300 и другие комплексы, работают по зонам. Зоны, где подлавливают и ракеты, и Shahed, и российскую авиацию, постоянно меняя позицию. Те зоны, которые не перекрыты, пытаются перекрывать мобильными огневыми группами, а также истребительной авиацией, — отметил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Главное преимущество Patriot относительно старых систем еще советской разработки — электронный мозг, который сам дает команду на пуск противоракет. Скорость реакции – 15-20 секунд.

Но вообще будет ли эта битва? По оценкам специалистов, Россия имеет не более 50 гиперзвуковых ракет Кинжал. И быстро пополнять запасы ее промышленность не способна, а значит эта ракета так и будет оставаться опасным, но очень редким хищником. Финальный гонг этой битвы — пока что молчит.