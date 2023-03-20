В Киеве на левом берегу с утра фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха — КГГА

Март, 20 в 9:47

В Киеве на левом берегу утром фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха.

Об этом сообщают в КГГА.

– По состоянию на утро 20 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу, – говорится в сообщении.

Вероятной причиной этого могут быть метеорологические условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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До нормализации ситуации жителям левобережья рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.