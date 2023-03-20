Комендантский час в Украине 2023: в каких регионах действуют ограничения
Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.
Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.
Где продолжат действовать ограничения в 2023 году, читайте в нашем материале.
Комендантский час в Украине 2023
В Киеве с 26 марта сократят комендантский час, он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.
- Киевская область: 23:00 – 05:00
- Винница и Винницкая область: 00:00 – 05:00
- Луцк и Волынская область: 00:00 – 05:00
- Днепр и Днепропетровская область: 00:00 – 05:00
- Житомир и Житомирская область: 00:00 – 05:00
- Ужгород и Закарпатская область – не будет
- Запорожье и Запорожская область: 23:00 – 05:00
- Ивано-Франковск и область: 00:00 до 05:00
- Кропивницкий и Кировоградская область: 23:00 – 05:00
- Львов и Львовская область: 00:00 – 05:00
- Николаев и Николаевская область: 00:00 – 05:00
- Одесса и Одесская область: 00:00 – 05:00
- Полтава и Полтавская область: 23:00 – 05:00
- Ровно и Ровненская область: 00:00 – 05:00
- Сумы и Сумская область: 23:00 – 04:00
- Тернополь и Тернопольская область: 23:00 – 05:00
- Харьков и Харьковская область: 23:00 – 05:00
- Херсон и Херсонская область: 19:00 – 06:30
- Хмельницкий и область: 00:00 – 05:00
- Черкассы и Черкасская область: 23:00 – 05:00
- Черновцы и Черновицкая область: 00:00 – 05:00
- Чернигов и Черниговская область: 23:00 – 04:00
- Донецк и Донецкая область: 21:00 – 05:00
- Луганск и Луганская область: 21:00 – 05:00
Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать.
В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.
Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.