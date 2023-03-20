Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Каникулы — самый любимый период всех школьников. Все дети с особым трепетом ожидают этих нескольких недель отдыха от уроков и домашних заданий.
Когда начнутся весенние каникулы в 2023 году и сколько продлится отдых – читайте в материале Фактов ICTV.
Весенние каникулы 2023 — даты
Учебный год 2022-2023 стартовал традиционно 1 сентября 2022 года и должен завершиться 30 июня 2023 года. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых делится на две четверти. Обычно после каждой четверти начинаются каникулы.
В Украине даты школьных каникул в 2023 году могут смещаться. В то же время окончательное решение об отдыхе учеников принимает руководство каждой школы отдельно.
Школьные весенние каникулы в 2022-2023 учебном году продлятся в такие даты:
- начало каникул — 27 марта 2023 года;
- окончание каникул — 2 апреля 2023 года.
Однако некоторые учебные заведения работают по триместровой системе, соответственно график весенних каникул в таких школах другой:
- начало каникул — 3 апреля 2023 года;
- окончание каникул — 9 апреля 2023 года.
В обоих случаях продолжительность весеннего отдыха — одна неделя, но с учетом выходных школьники будут иметь для отдыха девять дней.
Если ваш ребенок учится в частной школе, то там может быть свой календарь, который иногда существенно отличается от стандартного.
Стоит отметить, что эти даты являются ориентировочными, ведь окончательное решение относительно дат и срока проведения каникул принимает администрация каждого учебного заведения отдельно.