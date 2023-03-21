Иди за мной: военного РФ подозревают в жестоком расстреле людей на Харьковщине

Март, 21 в 18:47

В Харьковской области следователи установили личность российского военного, который жестоко расстрелял людей в июне 2022 года. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

– Шатунов сегодня умер! – А я людей… человека сегодня убил!

Это разговор 26-летнего Клима Кержаева, жителя Москвы, российского военнослужащего, со своей женой. Летом 2022 года он, по данным следствия, расстрелял авто с гражданскими людьми на Изюмщине. Об этом россиянин сообщает жене среди прочего, так, будто это бытовое дело, и радуется, что теперь у их семьи стало больше денег.

Эта история о профессионализме украинцев: военных ВСУ, которые с помощью дрона провели спасательную операцию, о врачах, которые спасли жизнь пострадавшему мужчине, и следователях, которые провели блестящее расследование и установили российского преступника. А еще эта история о цинизме россиян, которая в очередной раз подтверждает низость армии РФ.

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В июне 2022 года российские военные расстреляли автомобиль с мирными людьми, который почему-то заехал на территорию, которая не контролировалась ВСУ. Мужчина по имени Андрей был тяжело ранен — позже россияне сбросили его без сознания в овраг, где тот пролежал 30 часов.

Его жену Валерию удалось спасти — военнослужащие Вооруженных сил Украины с помощью дрона смогли вывести женщину на собственные позиции. Сначала Валерия не понимала движения дрона, который показывал, куда идти, и тогда украинский военный прикрепил к нему бумажку с надписью Иди за мной — это спасло женщине жизнь.

Харьковские следователи смогли установить россиянина, который расстрелял авто с мирными украинцами. Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал Фактам ICTV детали громкого расследования.

— Мы назвали это дело Иди за мной, — говорит Болвинов.

– Расскажите детали этой истории.

– Это шокирующая история, она случилась в июне прошлого года и поразила лично меня и всех следователей, которые расследовали это преступление. В то время российские военные оккупировали часть Изюмского района, они зашли на территорию села Великая Камышеваха, заняли все село и территорию фермерского хозяйства. Ничего умнее не придумали, как повесить флаг на самой высокой точке — на мачте водонапорной башни, зафиксировав там свое присутствие.

К тому же, они, видимо, были не очень умные, потому что постоянно себя фотографировали и выкладывали в социальные сети. Конечно, местные жители это видели, ссылки на них выкладывали в группы и поэтому мы имеем доступ к этим фотографиям.

Именно в то время, когда произошло это событие, они находились на территории села Великая Камышеваха. Так случилось, что гражданская машина, в которой находились муж и его жена, двигалась в направлении города Бахмут, чтобы вывезти родителей.

Они сначала ехали на территории, которая контролировалась Вооруженными силами Украины, а потом случайно выехали на позиции российских военных. Видимо, они не знали, что этот участок не контролируется ВСУ.

В это время территория осматривалась квадрокоптером, который запустили ВСУ и все эти события были сняты, что в дальнейшем нам дало доказательства, а именно видео с этого квадрокоптера, которое мы использовали для расследования этого дела.

– И дрон помог спасти женщину!

– Да. Машина выехала на позиции российских военных. Они видели, что это гражданское авто — автомобиль Mazda-3. Небольшой гражданский автомобиль, на котором не было никаких военных отметок. Когда они приблизились к перекрестку, россияне расстреляли этот автомобиль. Расстрел они проводили как из стрелкового оружия — из автоматов, так и из крупнокалиберного пулемета 30-мм калибра, который установлен на боевой машине пехоты.

Кстати, когда эта пуля попадает в машину, выжить очень трудно, потому что фактически весь салон автомобиля заполняется обломками от пули и от тех предметов, которые разлетаются. По сути, это смерть.

Мужчине с женщиной повезло выжить, после первого обстрела они вышли из автомобиля, потом, видимо, решили быстрее оттуда уехать и снова приблизились к автомобилю. И на этот раз, видя, что это гражданские, россияне повторно расстреляли этот автомобиль. Они просто хотели убить их.

Иди за мной: военного РФ подозревают в жестоком расстреле людей на Харьковщине / 5 фотографий

К сожалению, после второго обстрела мужчина был тяжело ранен в голову — в затылок, а также в спину и в ногу. Он упал, еще был в сознании, терял много крови. Женщина в это время пыталась ему оказать помощь, как могла, и в этот момент она увидела квадрокоптер, который подлетел как можно ниже к ней.

Военный (ВСУ, который управлял дроном. – Ред.), как потом стало известно, пытался показать, чтобы она отошла с этого места, потому что могла быть убита в любую секунду. Неподалеку от этого перекрестка был капонир — это такая огромная яма, вырытая для военной техники и он показывал, мол, спрячься в этот капонир.

– Но женщина не понимала движений квадрокоптера, да? Это все было снято на видео…

– Да, кадры, которые снял квадрокоптер, шокируют. Женщина находилась в шоковом состоянии, она стояла на коленях рядом со своим мужем и обращалась к квадрокоптеру с просьбой помочь.

Военный, который управлял квадрокоптером, проявил креативность. Он вернул квадрокоптер к себе, прикрепил белый лист, на котором написал Иди за мной, чтобы она поняла, что надо делать, и направил квадрокоптер к ней. Женщина прочитала эту надпись и последовала за ним — это спасло ей жизнь.

Провести спасательную операцию мужчине в то время не было никакой возможности, ранения его были очень тяжелые — вокруг лужа крови, он был без сознания и выглядел скорее как мертвый.

Женщина вышла с территории места обстрела и зафиксировано, как в тот момент, когда она шла по дороге, военные российской армии в соответствующей экипировке, стреляя, подошли к автомобилю. Нормальный человек, если бы увидел гражданского человека, которому надо оказать помощь, пытался бы его спасти, а они этого не делают, потому что они — не люди. Они берут мужчину за руки, за ноги и бросают в яму.

Женщина выходит на позиции Вооруженных сил Украины, военные обращаются в полицию по телефону и следователь сразу регистрирует соответствующее уголовное производство. Конечно, территория оккупирована, и мы не могли должным образом провести досудебное расследование. Мы его сделали позже и сделали с положительным результатом. Мы расследовали это преступление и установили преступников.

Но это будет позже. А тогда человек без сознания пролежал в яме более 30 часов и потом каким-то чудом смог прийти в себя и выйти на позиции Вооруженных сил Украины! Он выжил! Ранение в затылочную часть головы, спину, ногу и 30 часов без сознания — это просто какое-то чудо.

– Как установили российских преступников?

– Мы получили доступ к информации, которая была получена из радиоперехвата, тщательно изучили ее, проанализировали и нам главное было установить, есть ли совпадение этих разговоров с теми уголовными производствами, с теми преступлениями, которые зафиксированы в разговоре. И действительно, мы нашли такое совпадение — по дате, по месту.

В какое-то время следователи поняли, что этот телефонный разговор российского военного со своей женой — это и есть разговор убийцы, который из БМП с 30-мм пулемета расстрелял людей возле села Великая Камышеваха. Конечно, мы подняли это дело, за нами определили подследственность и уже со временем деоккупации начали тщательно его расследовать.

Мы провели все действия, чтобы идентифицировать личность российского военного по мобильному телефону, установили пострадавших, допросили их, провели необходимые медицинские экспертизы, чтобы узнать, какие у них последствия.

Мы установили местонахождение машины, тщательно ее осмотрели, привлекли экспертов, чтобы провести баллистическую экспертизу.

Приобщили к материалам видеоролик из социальных сетей — буквально после расстрела гражданские проезжали и сняли эту машину. Приобщили все имеющиеся в социальных сетях фото и видео россиян, которые находились в этом селе. Мы выехали на место происшествия с взрывотехниками, криминалистами, экспертами-баллистами, следователи провели тщательный осмотр и мы установили гильзы от 30-мм пулемета в определенном месте, откуда был обстрел этого автомобиля.

Зафиксировали следы, изъяли гильзу, назначили экспертизы, допросили всех свидетелей, которые могли видеть этих лиц, а также проанализировали телефонный разговор.

В нем российский военный хвастается перед своей женой, что он убил украинца, что муж погиб, а женщина выжила. Мы сопоставили события, которые имели место. Они совпали. Да, действительно, у нас мужчина выжил, но они думали, что он погиб, и что они его убитого бросили в яму.

Часть стенограммы разговора:

– Какого числа у них свадьба?

– 2-го…

– Сентября?

– Да.

– Понятно… А я людей… человека сегодня убил!

– Ты убил?

– Угу…

-Какого?

– Да кто его знает, не знаю, кто это такой.

– Хохла что ли?

– Да, да.

– А че, он пришел куда не надо или что?

– Короче, машина ехала, я 30-кой ударил как бы из БМП, там женщина оказалась.

– Уууууу…

– Женщина выжила, мужик — нет.

– Что с ней?

– Не знаю, она делась куда-то.

– Понятно…

– Ты мне деньги на телефон сегодня положи, ладно?

– Да.

– Вы слышали этот разговор? Какие у вас впечатления?

– Меня это впечатлило. У нас сначала была стенограмма разговора, но мы не слышали, как это звучит. Когда нам пришел законно оформленный материал по прослушиванию, мы смогли его прослушать. Это трудно воспринимать — человек на понятном для нас языке разговаривает со своей женой. Цинично, хладнокровно, и та его поддерживает.

Они обсуждают свадьбу своего знакомого, смерть Юрия Шатунова, а потом, между прочим, он говорит: я убил человека. Она спрашивает: хохла? Он говорит: да. Рассказывает, что убил мужа, а женщина сбежала. А потом она говорит, что сходила, купила салфетки, каши, а он говорит, что теперь у них больше денег.

То есть он оценивает свою работу деньгами. К убийствам украинцев и он, и его жена относятся как к обыденности, как к привычным делам. Потом этот же человек хвастается перед своим другом, который в больнице, радуется, что убил человека.

– И вы знаете, кто это был?

– Мы провели необходимые экспертизы, идентифицировали и установили этого российского военного.

Им оказался 26-летний житель Москвы, его зовут Клим Кержаев, он старший лейтенант, командир 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона, 15 мотострелкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии западного военного округа. Это такое длинное название, фактически — он командир БМП, из которой были расстреляны люди.

Насколько мне известно, судьба потихоньку с ним рассчитывается — этот 26-летний Клим был ранен в спину. Во время расследования мы также получили телефонный разговор, который идентифицирует его как это лицо. Мы убедились, что абонент на этом телефоне является именно Клим Кержаев. И собранные доказательства дают нам основание сообщить о подозрении этому российскому военнослужащему.

Во вторник 21 марта 2023 года главный следователь Нацполиции Харьковской области и прокурор Харьковской области Александр Фильчаков вышли на совместный брифинг, где проинформировали общество о расследовании преступления и сообщении о подозрении российскому военнослужащему в совершении преступления Нарушение законов и обычаев войны, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины.

Подозрение объявлено заочно, Климу Кержаеву грозит до 15 лет тюремного заключения. Прокурор подчеркнул, что Кержаева должны арестовать не только украинские правоохранители, но и силовики за границей.

– Наши коллеги за границей обязаны это лицо арестовать и передать компетентным органам нашего государства, то есть нам, для дальнейшего осуждения, — подчеркнул прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Видео: Нацполиция в Харьковской области, Прокуратура Харьковской области