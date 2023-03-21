Когда Украина переведет часы на летнее время 2023 – дата
Традиционно в Украине дважды в год переводят часы.
Делать это начали еще в 1981 году, такой обычай был введен для экономии электроэнергии и продления светового дня. С провозглашением Независимости Украины практика сезонного времени продолжилась.
Сегодня это уже стало определенным традиционным событием – переводить часы на летнее и зимнее время. Более того, дважды в год меняют время не только в Украине, но и в других странах мира.
Факты ICTV узнавали, когда Украина переведет часы на летнее время в 2023 году.
Летнее время 2023: когда нужно переводить часы
В 1996 году на законодательном уровне в Украине было закреплено, что переход на зимнее время осуществляется в 04:00 в последнее воскресенье октября, а летнее время начинается в последние выходные марта.
Весной, в 3 часа ночи, Украина переходит на летнее время, и все часы в стране переводятся на 1 час вперед.
В 2023 году переход на летнее время состоится 26 марта в 03:00.
На работу придется вставать на час раньше, но из-за увеличения светового дня процесс пробуждения обычно проходит легче.
Как не забыть перевести часы
В современном мире осталось мало часов, которые не меняли бы время автоматически. В электронные устройства производители устанавливают такой перевод времени по заводским настройкам. Соответственно, все современные приборы автоматически меняют часы.
Однако, если вы имеете механические часы, которые не подключены к интернету, настраивать новое время нужно собственноручно.
Чтобы не забыть о переводе часов на летнее время, советуем установить напоминание на смартфон! Это поможет не напутать со временем и точно никуда не опоздать!
Перевод часов: воздействие на организм и как подготовиться
Большинство ученых отмечают, что сезонный перевод часов провоцирует развитие иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку меняет биологические ритмы человека.
Более того, смена режима и недостаток сна могут спровоцировать стрессы – к этому нужно особенно подготовиться эмоционально чувствительным людям.
Чтобы правильно подготовиться к переводу часов, советуем придерживаться нескольких рекомендаций:
- начинайте менять свой режим сна ― за две недели до 26 марта постепенно меняйте время подъема утром и отход ко сну;
- больше гуляйте на свежем воздухе ― это поможет насытить мозг кислородом;
- проводите утром разминку для мышц;
- отрегулируйте завтрак – ешьте утром умеренно сытную пищу, чтобы запустить организм.
Такая мини-подготовка может длиться неделю-две. Постепенно вы почувствуете, как меняются ваши биологические часы на час в нужном направлении.
Кстати, такие рекомендации помогут подготовиться как взрослым людям, так и детям.