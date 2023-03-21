Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

НМТ-2023. УЦОКО представил демонстрационный тест по английскому языку

Бедрак Виктория, редактор ленты
НМТ-2023
Фото: Unsplash

На сайте Украинского центра оценивания качества образования обнародовали демонстрационный вариант заданий по английскому языку для национального мультипредметного теста (НМТ-2023).

Указано, что во время прохождения демонстрационного теста, как и на реальном тестировании, участники могут выбирать последовательность выполнения заданий, при необходимости возвращаться к тому или иному заданию, менять вариант ответа, а после завершения работы получат результат тестирования по этому предмету.

— Заметьте, что в тестах по иностранным языкам на реальном тестировании не будет заданий с открытой формой ответа, как не будет и заданий по аудированию, — говорится в сообщении.

С демонстрационным тестом по английскому языку можно ознакомиться по ссылке.

Сейчас смотрят

Участникам, у которых медленный интернет или нет возможности работать в течение 60 минут за компьютером, демонстрационный вариант теста доступен по этой ссылке. Этот файл надо просто загрузить на свое устройство, выполнить задания и сверить ответы.

Ранее УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и физике.

Основная сессия национального мультипредметного теста будет проходить в июне, дополнительная — в июне-июле.

Читайте
Пробное НМТ 2023: где и как можно пройти

Источник: УЦОЯО
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка