Март, 21 в 11:07

На сайте Украинского центра оценивания качества образования обнародовали демонстрационный вариант заданий по английскому языку для национального мультипредметного теста (НМТ-2023).

Указано, что во время прохождения демонстрационного теста, как и на реальном тестировании, участники могут выбирать последовательность выполнения заданий, при необходимости возвращаться к тому или иному заданию, менять вариант ответа, а после завершения работы получат результат тестирования по этому предмету.

— Заметьте, что в тестах по иностранным языкам на реальном тестировании не будет заданий с открытой формой ответа, как не будет и заданий по аудированию, — говорится в сообщении.

С демонстрационным тестом по английскому языку можно ознакомиться по ссылке.

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Участникам, у которых медленный интернет или нет возможности работать в течение 60 минут за компьютером, демонстрационный вариант теста доступен по этой ссылке. Этот файл надо просто загрузить на свое устройство, выполнить задания и сверить ответы.

Ранее УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и физике.

Основная сессия национального мультипредметного теста будет проходить в июне, дополнительная — в июне-июле.