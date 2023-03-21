НМТ-2023. УЦОКО представил демонстрационный тест по английскому языку
На сайте Украинского центра оценивания качества образования обнародовали демонстрационный вариант заданий по английскому языку для национального мультипредметного теста (НМТ-2023).
Указано, что во время прохождения демонстрационного теста, как и на реальном тестировании, участники могут выбирать последовательность выполнения заданий, при необходимости возвращаться к тому или иному заданию, менять вариант ответа, а после завершения работы получат результат тестирования по этому предмету.
— Заметьте, что в тестах по иностранным языкам на реальном тестировании не будет заданий с открытой формой ответа, как не будет и заданий по аудированию, — говорится в сообщении.
С демонстрационным тестом по английскому языку можно ознакомиться по ссылке.
Участникам, у которых медленный интернет или нет возможности работать в течение 60 минут за компьютером, демонстрационный вариант теста доступен по этой ссылке. Этот файл надо просто загрузить на свое устройство, выполнить задания и сверить ответы.
Ранее УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и физике.
Основная сессия национального мультипредметного теста будет проходить в июне, дополнительная — в июне-июле.